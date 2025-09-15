Real España no levanta cabeza: los de Jeaustin empatan ante Génesis PN y suman 5 partidos sin ganar en el Apertura 2025

La historia comenzó en contra del Real España. Pese a que los aurinegros hicieron la primera llegada con un disparo cruzado de Carter Bodden, el Génesis PN no se quedaba atrás y respondía con un remate de Maldonado, todo esto antes de los cinco minutos.Estaba siendo una tortura para la Máquina, que se empezó a descarrilar cuando en el minuto 20 reclamaba penal a su favor, sin embargo, el juez no vio clara la jugada y continuó con las acciones. Antes de cumplirse la media hora llegó el segundo golpe para los Aurinegros: Fonseca se dejó caer tras contacto con Franklin Flores, pero antes había una posición adelantada; se hizo presente la primera polémica.El inspector Moncada terminó venciendo a 'Buba' López en el lanzamiento penal; llegaba el 1-0. Los caninos buscaron el segundo, pero dejaron que la Máquina se encendiera de nuevo y a todo vapor se impuso en marcha para encontrar el empate en el Estadio Suazo Córdova; y todo el busca encuentra y el cuadro sampedrano tuvo su recompensa.La fórmula estaba siendo Jhow Benavídez de tiro libre, centro y Devron García llegaba al fondo para cabecear, de momento, solo eran avisos. Sin embargo, antes de irse al descanso cambió uno de los protagonistas en la rafaga de ataques del equipo de Jeastin Campos. Nuevo lanzamiento de Jhow, pero ahora en el corazón del área se hizo presente Daniel Aparacio para certificar el empate 1-1.