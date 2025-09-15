Real España no levanta cabeza: los de Jeaustin empatan ante Génesis PN y suman 5 partidos sin ganar en el Apertura 2025

¡Siguen descarrilados! El Real España de Jeaustin Campos no levanta cabeza y este lunes 15 de septiembre, en el marco de los festejos por la Independencia de Honduras, volvió a sufrir un nuevo tropiezo luego de empatar 1-1 ante el Génesis PN en el cierre de la jornada 9 del Apertura 2025. La Máquina sufrió este día su quinto tropiezo consecutivo luego del empate ante el Olimpia (0-0), derrotas ante el Juticalpa FC (0-2), Motagua (3-2) y ante el Victoria (1-3). Los caninos le pusieron una tarea difícil y no superaron la prueba en el Estadio Suazo Córdova.

El equipo de Fernando Mira ya muestra una nueva versión y pese a que comenzó ganando con un polémico penal, convertido por Moncada (29'), no se achicó ante el cuadro sampedrano y sumó un crucial punto en la novena fecha del torneo.

-- ACCIONES DEL JUEGO --

La historia comenzó en contra del Real España. Pese a que los aurinegros hicieron la primera llegada con un disparo cruzado de Carter Bodden, el Génesis PN no se quedaba atrás y respondía con un remate de Maldonado, todo esto antes de los cinco minutos. Estaba siendo una tortura para la Máquina, que se empezó a descarrilar cuando en el minuto 20 reclamaba penal a su favor, sin embargo, el juez no vio clara la jugada y continuó con las acciones. Antes de cumplirse la media hora llegó el segundo golpe para los Aurinegros: Fonseca se dejó caer tras contacto con Franklin Flores, pero antes había una posición adelantada; se hizo presente la primera polémica. El inspector Moncada terminó venciendo a 'Buba' López en el lanzamiento penal; llegaba el 1-0. Los caninos buscaron el segundo, pero dejaron que la Máquina se encendiera de nuevo y a todo vapor se impuso en marcha para encontrar el empate en el Estadio Suazo Córdova; y todo el busca encuentra y el cuadro sampedrano tuvo su recompensa. La fórmula estaba siendo Jhow Benavídez de tiro libre, centro y Devron García llegaba al fondo para cabecear, de momento, solo eran avisos. Sin embargo, antes de irse al descanso cambió uno de los protagonistas en la rafaga de ataques del equipo de Jeastin Campos. Nuevo lanzamiento de Jhow, pero ahora en el corazón del área se hizo presente Daniel Aparacio para certificar el empate 1-1.

Los Aurinegros se fueron en busca del empate y Arana se animaba al minuto 50 con un disparo que atajó Ronaldo Balanta en el fondo. Los caninos de Fernando Mira también respondieron y tuvieron el segundo luego de un gran centro de Gabriel Araujo que en el área chica nadie pudo cerrar. No fue la tarde Nixon Cruz, que poco se atrevió y las que intento le salieron desviadas. Fue un juego de media cancha, el cuadro local se atrevió más; una de las más claras llegó al 76 luego de un gran centro de Castellanos que Arzú falló increíblemente frente al marco. Las cosas no iban bien para el Real España y tan solo dos minutos después de ese aviso canino, se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Devron García por doble tarjeta amarilla. La pequeña alegría para los sampedranos se hizo tras la entrada de Yeison Moreno, pero la primera que tocó la erró.

Fue un mejor cierre para el Génesis PN que en el tramo final tuvo el triunfo con el disparo desde la media luna de Carlos Arzú, que pasó rozando la meta. Nada se movió, nada cambió y el Real España continúa su mala racha sin ganar tras el 1-1 en el Suazo Córdova. Con este resultado, el Génesis PN se ubica en el noveno puesto con 7 unidades, mientras que el Real España tras su seguidilla de partidos sin ganar se ha estancado en el séptimo lugar con 11 puntos.

DATOS DEL PARTIDO