Oficial: Fernando Mira es presentado como nuevo entrenador del Génesis Policía tras salida de Luis Alvarado

La directiva de Génesis confirmó el nuevo entrenador que llegará a tomar las riendas del conjunto canino en lo que resta del campeonato Apertura.

2025-09-02

La directiva de Génesis Policía Nacional hizo oficial este martes el fichaje de su nuevo entrenador, Fernando Mira, quien suplirá la baja dejada en el banquillo por Luis Alvarado.

Pese al triunfo 1-0 en el último compromiso ante el Victoria, la decisión se tomó y Alvarado dejó las filas de los caninos tras disputar seis partidos en el Apertura.

Fernando Molina queda fuera del CD Choloma: Los tres reconocidos técnicos que suenan para sucederlo

La escogencia no llevó mucho tiempo y la responsabilidad cayó en el técnico portugués Fernando Mira, un viejo conocido en el fútbol hondureño tras su paso por los rojo del Vida.

En los "Cocoteros", Mira dirigió de 2020 a 2023 y tuvo una efectividad del 42.06%, esto luego de dirigir 56 encuentros donde consiguió 24 victoria, 15 empates y 17 derrotas.Mira no llega solo, ya que dentro de su cuerpo trae a Orlando Fernández, asistente técnico. El único que se queda de los que tenía Luis Alvarado es Leonel Flores, preparador físico.

Lo que se conoce es que Alvarado fue separado por discrepancia con la directiva de Génesis, que ahora arranca un nuevo rumbo.

Policía avanza en el lugar se ubica en la octava posición del Apertura 2025, esto producto de dos victorias y cuatro derrotas.

