Liga Nacional

Fernando Molina queda fuera del CD Choloma: Los tres reconocidos técnicos que suenan para sucederlo

Los cholomeños tendrán nuevo técnico después del parón FIFA. Hay varios nombres en carpeta.

  • Fernando Molina queda fuera del CD Choloma: Los tres reconocidos técnicos que suenan para sucederlo
2025-09-01

Fernando Molina queda fuera de la dirección técnic del CD Choloma tras una serie de resultados adversos que no lograron levantar al equipo esta temporada. La directiva tomó la decisión ante el bajo rendimiento evidenciado en las primeras jornadas, buscando un cambio urgente para revertir la situación.

El técnico fue despedido luego de no poder lograr un buen desempeño del plantel, que actualmente se encuentra en la penúltima posición de la tabla, con apenas 4 puntos en seis partidos disputados y con ello el Choloma enfrenta una difícil etapa.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

La dirigencia maquilera entiende que este inicio complicado refleja la necesidad de una nueva estrategia y un liderazgo que pueda devolver al equipo al rumbo ganador. En ese sentido, la directiva ya se encuentra evaluando diferentes perfiles para ocupar la vacante que dejó Fernando Molina.

Heéctor Vargas gusta mucho a la dirigencia cholomeña.

Heéctor Vargas gusta mucho a la dirigencia cholomeña.

Entre los candidatos que han sido considerados está el argentino Héctor Vargas, quien cuenta con amplia experiencia en el fútbol nacional y podría aportar un nuevo impulso al plantel de Choloma. Además, están los hondureños Nerlyn Membreño y Jorge Ernesto Pineda, quienes también serían opciones locales con conocimiento del entorno y la competencia.

Es importante recordar que Fernando Molina tuvo un papel destacado al lograr el ascenso del Choloma a la Liga Nacional, después de 12 años en segunda división. Su gestión anterior quedará registrada como un hito importante para el club, aunque esta temporada los resultados no hayan acompañado.

Luis Alvarado dejó de ser técnico de Génesis Policía y este será su reemplazo en la Liga Nacional de Honduras

Con la salida de Molina, se suman cuatro técnicos en ser cesados de su puesto en el torneo Apertura 2025. El primero fue el argentino Diego Vazquez, que fue despedido por Motagua para luego sumarse el mexicano del Victoria, David Patiño y Luis Alvarado del Génesis FC.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Héctor Vargas
|
Jorge Ernesto Pineda
|
CD Choloma
|