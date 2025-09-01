Fernando Molina queda fuera del CD Choloma: Los tres reconocidos técnicos que suenan para sucederlo

Fernando Molina queda fuera de la dirección técnic del CD Choloma tras una serie de resultados adversos que no lograron levantar al equipo esta temporada. La directiva tomó la decisión ante el bajo rendimiento evidenciado en las primeras jornadas, buscando un cambio urgente para revertir la situación.

El técnico fue despedido luego de no poder lograr un buen desempeño del plantel, que actualmente se encuentra en la penúltima posición de la tabla, con apenas 4 puntos en seis partidos disputados y con ello el Choloma enfrenta una difícil etapa.



La dirigencia maquilera entiende que este inicio complicado refleja la necesidad de una nueva estrategia y un liderazgo que pueda devolver al equipo al rumbo ganador. En ese sentido, la directiva ya se encuentra evaluando diferentes perfiles para ocupar la vacante que dejó Fernando Molina.