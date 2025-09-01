Vega revela las ofertas que rechazó para renovar con Motagua y quién lo convenció; sorprende: "No podía ni con mi alma"

El defensor hondureño reveló que, a lo largo del mercado de fichajes, varios equipos extranjeros mostraron interés en él. Azerbaiyán , el Sheriff Tiraspol , Portugal , la Segunda División de España y otros destinos estuvieron entre los que lucharon por contar con el defensor.

Luis Vega volvió a jugar después de 106 días y lo hizo ante su último rival, al que enfrentó en las semifinales del Clausura 2025 , pero ahora con un resultado a favor de Motagua , que se impuso 3-2 ante Real España en el Nacional.

Luis Vega es una de las ausencias en la última convocatoria de la Selección de Honduras , pero el defensor dejó claro que ya se lo esperaba: "Yo estaba consciente de que si no sumaba minutos antes de la convocatoria, sabía que no iba a ser tomado en cuenta. Obviamente les deseo lo mejor".

Sin embargo, a pesar de las tentadoras ofertas, Vega decidió quedarse en Motagua y reveló que fue una decisión influenciada en gran parte por la confianza que le brindó su entrenador, Javier López . “El profe influyó bastante en que me quedara. Gracias a él por la confianza, se lo demostré, y ahorita me dijo que le gusta que soy un hombre de palabra y que cumplí”, comentó Vega sobre su renovación.

Se ganó el partido de manera dramática, ¿se lo esperaban así y tu regreso también a jugar contra el Motagua, qué representa?



Nosotros sabíamos que era un partido difícil, un clásico, que Real España venía con los ánimos al tope después de clasificar a cuartos de final de Copa Centroamericana. Lo trabajamos desde toda la semana con el profe, trabajo intenso, trabajo específico también, que al final en el primer tiempo se dieron los resultados. Creo que en el segundo tiempo si nos descuidamos bajamos un poco los brazos, pero gracias a Dios volvimos a marcar la ventaja y nos salimos con los tres puntos. Aparte de mi regreso, feliz la verdad, muy emotivo porque me costó, me costó mucho, sentí en algún momento que iba a ser más difícil, pero gracias a Dios se me dio y aquí estoy.

Después de tanto tiempo sin jugar y regresar así de manera, en un clásico tan intenso.



Yo estaba consciente, por eso he estado cuidándome en lo personal, creo que el descanso y la alimentación es muy clave en estos tiempos, entonces trato ahora de ser lo más profesional posible, de prepararme lo mejor que pueda para dar los mejores frutos.

¿Cómo te sentís por el tema de selección, no estar convocado, dice Rueda que habló con vos mucho en estos meses?



Si, habló como hace un mes, hablamos ahí con el profe, me preguntaba qué planes tenía. Yo le iba comentando ahí de a poco que por el momento estaba estudiando, porque estaba de vacaciones, estaba estudiando, que los estudios no los puedo dejar, me regañan mi papá y mi mamá.

¿Qué estabas estudiando?



Estoy estudiando mercadotecnia, entonces, yo estaba consciente que si no sumaba minutos antes de la convocatoria, yo sabía que no iba a ser tomado en cuenta, obviamente les deseo lo mejor porque es el sueño de todos clasificar a un mundial y espero que nos vaya lo mejor.

Después de que no se concretan esas ofertas en el extranjero, ¿qué pasó? ¿Qué no se concretaron, qué pasó?



No, creo que más fueron decisiones personales, creo que no vi conveniente el salir en este momento y el quedar en Motagua la verdad pasó más por un tema del profe. El profe influyó bastante en que me quedara, entonces, gracias a él por la confianza, se lo demostré y ahorita me dijo que le gusta que soy un hombre de palabra y que cumplí.

¿Por el profe de Motagua?



Sí, por el profe de Motagua (Javier López).

Cuenta un poco sobre Javier López, es otro rollo, saluda a la gente, es muy educado, muy profesional, cuéntanos un poco cómo es Javier.



Desde que lo conocí, el primer día que llegó él, llegué yo también, creo que siempre con una actitud positiva, siempre feliz, es como decimos nosotros, campechanos, siempre está ahí, siempre está con humildad, no ve de más ni de menos a los rivales, siempre nos inculca eso de esforzarnos, de que el trabajo sea intenso, que al final nos va a beneficiar a nosotros y pues la parte personal con él, la verdad estoy teniendo una muy buena relación con él, creo que hay que sacarle bastante provecho porque es un técnico que tiene bastante conocimiento, que está muy bien preparado y espero sacarle lo mejor para mi beneficio y el beneficio del equipo.

¿Te mencionó a vos el hecho de que te podía aportar mucho para que te pudiese dar esa posibilidad de salir al extranjero, es así?



Sí, claro, porque los entrenos que hemos tenido con él han sido bastante diferentes, bastante intensos, cortos, pero a tope, sin mentirle, yo la primera semana que entrené con él, yo sentía que no podía ni con mi alma, pero gracias a Dios ya esta semana ya me siento mucho mejor, sí sé que no he retomado mi ritmo al cien por ciento, pero he tratado de hacer las cosas de la mejor manera.