Vega revela las ofertas que rechazó para renovar con Motagua y quién lo convenció; sorprende: "No podía ni con mi alma"

<b>Luis Vega </b>volvió a jugar después de 106 días y lo hizo ante su último rival, al que enfrentó en las semifinales del <b>Clausura 2025</b>, pero ahora con un resultado a favor de <b>Motagua</b>, que se impuso <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-derrota-real-espana-combativo-comienza-recuperar-terreno-perdido-javier-lopez-GM27182631" target="_blank">3-2 ante Real España</a></b> en el Nacional.El defensor hondureño reveló que, a lo largo del mercado de fichajes, varios equipos extranjeros mostraron interés en él. <b>Azerbaiyán</b>, el <b>Sheriff Tiraspol</b>, <b>Portugal</b>, la Segunda División de <b>España </b>y otros destinos estuvieron entre los que lucharon por contar con el defensor.