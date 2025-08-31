Platense pone a temblar a los líderes y Motagua escala puestos: así queda la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Los Azules terminaron con broche de oro la jornada 7, luego de vencer en un partidazo por 3-2 a los Aurinegros. Con este resultado, el Ciclón sumó su segundo triunfo y sigue escalando en la tabla de posiciones.

La fecha 7 del Torneo Apertura ha terminado con varios movimientos en la tabla de posiciones tras los triunfos de los Lobos de la UPN, Platense y Motagua contra Juticalpa, Choloma y Real España, respectivamente.

Tras los cinco partidos disputados y con el descanso del Olancho FC en esta semana, el líder que quedó en la séptima fecha fue el Marathón. Los verdolagas doblegaron al Olimpia en el Estadio Olímpico, por lo que los alcanzaron con 14 puntos y por diferencia de goles se alzaron a la cima.

Por su parte, el equipo de Eduardo Espinel pasó al segundo lugar con la misma cantidad de unidades. El tercer puesto lo ocupa el Platense con 12 puntos, luego de la goleada de 3-0 al CD Choloma en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

Olancho FC se mantiene en la quinta posición con 11 y el Juticalpa le sigue con la misma cantidad. Luego de la derrota en Tegucigalpa, el Real España se queda en la sexta plaza con 10 unidades, mismas que los Lobos de la UPNFM, que vencieron a los canecheros (0-2).

Pese al triunfo, Motagua se ubica en el octavo lugar con 7 puntos, pero sigue escalando tras su mala racha en el inicio del certamen. Posteriormente, continúa el Génesis PN con 6, CD Choloma con 4 y el Victoria, que aún sigue sin sumar puntos, es el último del Torneo Apertura 2025.