Espinel explica la derrota de Olimpia ante Marathón y por qué no juega Chirinos: "Fue un golpe duro; tampoco hay que alarmarse"

Luego de siete jornadas disputadas en el Apertura 2025, el Olimpia de Eduardo Espinel sufrió su primera caída contra Marathón en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula (2-0) y ambos equipos ahora comparten 14 unidades en la parte alta de la clasificación.

El técnico de los leones explicó tras el partido que la derrota no fue por la falta de futbolistas que están concentrados con la selección hondureña para los duelos eliminatorios y asegura que "no hay que alamarse" por este resultado. También señala por qué Michaell Chirinos no tuvo minutos.

Derrota ante Marathón

"Entramos desconcentrados, esos goles tempraneros trastocan todo el plan, intentamos cambiar de sistema en el primer tiempo, fue un golpe duro, nos faltó más claridad con el balón, aunque el equipo contrario no tuvo muchas situaciones para marcar más goles. En el segundo tiempo mejoramos. En cuanto a la ausencia no pasa nada, tenemos plantel, siento que fuimos competitivos".

Enseñanza que la deja esta caída

"Las victorias como las derrotas dejan muchas enseñanzas. Vemos el rendimiento de jugadores que puedan tener más minutos, esto deja muchas cosas, trabajar un poquito más esa concentración porque nos hacen un gol en pelota áerea. Pensé que iba cobrar falta, no la he visto todavía, incluso veo que el árbitro se lleva el silbato a la boca y cuando es gol, no lo cobra, pero son distracciones que no pueden pasar, y tendremos que trabajar sobre eso".

Valoración

"Hay que tener tranquilidad, las tormentas van a pasar, no somos invencibles, siempre hay que seguir creyendo, para mí fue un buen partido, los dos equipos jugaron parecidos, el rival tuvo el gol en el segundo tiempo y la última jugada, después no tuvo más. Nosotros también las tuvimos, tampoco hay que alarmarse, tenemos que tragar la amargura de perder un partido importante, pero sabiendo que vamos por buen camino".