Luis Alvarado dejó de ser técnico de Génesis Policía y este será su reemplazo en la Liga Nacional de Honduras

DIEZ ha conocido quién tomará las riendas de Génesis Policía luego de la sorpresiva salida de Luis Alvarado del cargo.

    Genésis ya escogió al sustituto de Luis Alvarado.

     Kevyn Oseguera
2025-08-30

Luis Alvarado tomó una decisión que sorprendió a toda la Liga Nacional de Honduras en pleno Apertura 2025.

El primer técnico que se fue de su cargo de los 10 que iniciaron fue Diego Vázquez, ahora Alvarado ha determinado irse.

Sorpresivo porque este mismo sábado ganó 1-0 al Victoria en la jornada 6 con un gol de Ángel Tejeda, quien llegó a 102 goles en Honduras.

DIEZ se puso en labores y ha conocido quién será el reemplazo de Luis en el Génesis Policía. El nuevo entrenador llega el lunes.

Se trata de Fernando Mira, el portugués regresa al fútbol de Honduras luego del paso que tuvo con el Vida de La Ceiba.

En los "Cocoteros" dirigió de 2020 a 2023 y tuvo una efectividad del 42.06%, esto luego de dirigir 56 encuentros donde consiguió 24 victoria, 15 empates y 17 derrotas.

Fernando Mira será el nuevo técnico del Génesis Policía.

 (Kevyn Oseguera)


Mira no llega solo, ya que dentro de su cuerpo trae a Orlando Fernández, asistente técnico. El único que se queda de los que tenía Luis Alvarado es Leonel Flores, preparador físico.

Lo que se conoce es que Alvarado fue separado por discrepancia con la directiva de Génesis, que ahora arranca un nuevo rumbo.

Policía avanza en el lugar se ubica en la octava posición del Apertura 2025, esto producto de dos victorias y cuatro derrotas.

Otro que se encuentra en la cuerda floja es David Patiño, el mexicano ha visto como su victoria se ha caído a pedazos y ha perdido los 6 cotejos que ha disputado en el presente Apertura.

Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
