Luis Alvarado dejó de ser técnico de Génesis Policía y este será su reemplazo en la Liga Nacional de Honduras

Sorpresivo porque este mismo sábado ganó 1-0 al <b>Victoria </b>en la jornada 6 con un gol de Ángel Tejeda, quien llegó a 102 goles en <b>Honduras</b>.<b>DIEZ </b>se puso en labores y ha conocido quién será el reemplazo de Luis en el <b>Génesis Policía</b>. El nuevo entrenador llega el lunes.Se trata de<b> Fernando Mira</b>, el portugués regresa al fútbol de <b>Honduras</b> luego del paso que tuvo con el <b>Vida de La Ceiba.</b>En los "Cocoteros" dirigió de 2020 a 2023 y tuvo una efectividad del 42.06%, esto luego de dirigir 56 encuentros donde consiguió 24 victoria, 15 empates y 17 derrotas.