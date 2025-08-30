Luis Alvarado dejó de ser técnico de Génesis Policía y este será su reemplazo en la Liga Nacional de Honduras

Luis Alvarado tomó una decisión que sorprendió a toda la Liga Nacional de Honduras en pleno Apertura 2025. El primer técnico que se fue de su cargo de los 10 que iniciaron fue Diego Vázquez, ahora Alvarado ha determinado irse.

Sorpresivo porque este mismo sábado ganó 1-0 al Victoria en la jornada 6 con un gol de Ángel Tejeda, quien llegó a 102 goles en Honduras. DIEZ se puso en labores y ha conocido quién será el reemplazo de Luis en el Génesis Policía. El nuevo entrenador llega el lunes. Se trata de Fernando Mira, el portugués regresa al fútbol de Honduras luego del paso que tuvo con el Vida de La Ceiba. En los "Cocoteros" dirigió de 2020 a 2023 y tuvo una efectividad del 42.06%, esto luego de dirigir 56 encuentros donde consiguió 24 victoria, 15 empates y 17 derrotas.



Mira no llega solo, ya que dentro de su cuerpo trae a Orlando Fernández, asistente técnico. El único que se queda de los que tenía Luis Alvarado es Leonel Flores, preparador físico. Lo que se conoce es que Alvarado fue separado por discrepancia con la directiva de Génesis, que ahora arranca un nuevo rumbo.