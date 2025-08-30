A Cristian Sacaza le costó 44 segundos derribar a Andrés Salazar: así fue su golazo en el Marathón - Olimpia

Mejor inicio no pudo tener mejor inicio el clásico del fútbol hondureño entre el Club Deportivo Marathón y el Olimpia en duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Apenas a los 44 segundos de haber comenzado el duelo, el conjunto verdolaga se puso en ventaja con un espectacular gol marcado por el extremo ofensivo Cristian Javier Sacaza.

Un centro desde el costado derecho de Damin Ramíre, fue rechazado por el lateral derecho Kevin Güity, pero no fue el mejor de los despejes, por lo que Sacaza atento tomó el rebote y sacó un derechazo que se incrustó al ángulo. El portero Andrés Felipe Salazar , quien es titular reemplazando a Edrick Menjívar en el León, se lanzó, pero le fue imposible de llegar al balón y su estirada solamente sirvió para adonar el bello gol de los verdes. Inmediatamente la afición del monstruo que llegó al estadio Olímpico lo celebró a lo grande ante el lamento de los olimpistas.



Fue el primer tanto de Cristian Sacaza en lo que va del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional y su rendimiento ha venido en alza en las últimas campañas. Cabe señalar que Marathón y Olimpia disputan el clásico nacional de Honduras sin los convocados a la selección de Honduras ya que Reinaldo Rueda comenzó los trabajos de cara a los duelos que sostendrá la Bicolor ante Haití y Nicaragua por la fase final de las eliminatorias.