A Cristian Sacaza le costó 44 segundos derribar a Andrés Salazar: así fue su golazo en el Marathón - Olimpia

Un centro desde el costado derecho de Damin Ramíre, fue rechazado por el lateral derecho Kevin Güity, pero no fue el mejor de los despejes, por lo que Sacaza atento tomó el rebote y sacó un derechazo que se incrustó al ángulo.El portero<b> Andrés Felipe Salazar</b> , quien es titular reemplazando a Edrick Menjívar en el León, se lanzó, pero le fue imposible de llegar al balón y su estirada solamente sirvió para adonar el bello gol de los verdes.Inmediatamente la afición del monstruo que llegó al estadio<b> Olímpico</b> lo celebró a lo grande ante el lamento de los olimpistas.