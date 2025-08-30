Segunda División

Héctor Vargas está teniendo un temporadón con Leones FC en el ascenso y clubes de Centroamérica le ponen el ojo: "Hay ofertas"

Desde El Salvador quieren llevarse la experiencia y ADN ganador del técnico argentino Héctor Vargas, que dirige en segunda división de Honduras.

  • Héctor Vargas está teniendo un temporadón con Leones FC en el ascenso y clubes de Centroamérica le ponen el ojo: Hay ofertas
2025-08-30

El técnico argentino Héctor Vargas está captando la atención de clubes importantes de Centroamérica gracias a su excepcional inicio de temporada con el FC Leones de la segunda división. Vargas ha logrado ganar los cuatro primeros partidos con el equipo granate, posicionándolos como el líder invicto del torneo y uno de los equipos más destacados del ascenso hondureño en este momento.

Este buen rendimiento no ha pasado desapercibido, ya que Vargas ha confirmado que ha recibido una propuesta interesante de un club grande de El Salvador. Aunque la oferta aún no es definitiva y está en proceso de análisis, el entrenador mantiene un arreglo con la directiva del FC Leones para salir en caso de surgir una oportunidad en la primera división, periodo en el que también desea culminar su trabajo con el equipo de la mejor manera posible.

"Es un arreglo que tuvimos con Hendry Thomas, hay una posibilidad de algo, pero hasta que no se confirme, no puedo hablar... es un club extranjero, estamos analizando, un representante me llamó para hablar del tema, veremos a ver si se puede dar, hasta que no sea definitiva no puedo hablar, es un equipo grande de El Salvador", puntualizó a TVC.

Vida y Leones HT6 exponen sus invictos en la quinta jornada de la Liga de Ascenso de Honduras

Antes de su actual proyecto en Honduras, Vargas tuvo una breve experiencia en Guatemala, donde dirigió al Deportivo Zacapa de la primera división. Sin embargo, su paso allí fue fugaz, con apenas cuatro partidos al mando antes de que finalizara su contrato por mutuo acuerdo debido a los resultados no favorables. Este episodio no empaña su reputación, ya que en Honduras es un referente con múltiples campeonatos nacionales y una amplia trayectoria de éxito.

En Honduras, Héctor Vargas ha sido campeón con dos de los clubes más emblemáticos del país: Olimpia y Marathón. Con los albos consiguió varios títulos de liga, copa y supercopa en la década pasada, consolidando su estatus como uno de los entrenadores más respetados y exitosos del país. También llevó al monstruo verde a un campeonato nacional en 2018, finalizando una sequía de casi nueve años sin títulos para el equipo.

Actualmente, con FC Leones, formado a partir de la compra de la categoría Lone FC, Vargas está liderando un proyecto que combina juventud y experiencia con la meta clara de ascender a la máxima categoría. Bajo su mando, el equipo ha incorporado algunas exfiguras como José Mendoza, Brayan Beckeles, Hilder Colón, Chino López o Kevin Álvarez.

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Héctor Vargas
|
Leones
|