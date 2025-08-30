Héctor Vargas está teniendo un temporadón con Leones FC en el ascenso y clubes de Centroamérica le ponen el ojo: "Hay ofertas"

Antes de su actual proyecto en Honduras, Vargas tuvo una breve experiencia en Guatemala, donde dirigió al <b>Deportivo Zacapa </b>de la primera división. Sin embargo, su paso allí fue fugaz, con apenas cuatro partidos al mando antes de que finalizara su contrato por mutuo acuerdo debido a los resultados no favorables. Este episodio no empaña su reputación, ya que en Honduras es un referente con múltiples campeonatos nacionales y una amplia trayectoria de éxito.En Honduras,<b> Héctor Vargas </b>ha sido campeón con dos de los clubes más emblemáticos del país: <b>Olimpia</b> y <b>Marathón</b>. Con los albos consiguió varios títulos de liga, copa y supercopa en la década pasada, consolidando su estatus como uno de los entrenadores más respetados y exitosos del país. También llevó al monstruo verde a un campeonato nacional en 2018, finalizando una sequía de casi nueve años sin títulos para el equipo.Actualmente, con<b> FC Leones</b>, formado a partir de la compra de la categoría <b>Lone FC</b>, Vargas está liderando un proyecto que combina juventud y experiencia con la meta clara de ascender a la máxima categoría. Bajo su mando, el equipo ha incorporado algunas exfiguras como <b>José Mendoza, Brayan Beckeles, Hilder Colón, Chino López o Kevin Álvarez.</b>