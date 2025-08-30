Héctor Vargas está teniendo un temporadón con Leones FC en el ascenso y clubes de Centroamérica le ponen el ojo: "Hay ofertas"

El técnico argentino Héctor Vargas está captando la atención de clubes importantes de Centroamérica gracias a su excepcional inicio de temporada con el FC Leones de la segunda división. Vargas ha logrado ganar los cuatro primeros partidos con el equipo granate, posicionándolos como el líder invicto del torneo y uno de los equipos más destacados del ascenso hondureño en este momento.

Este buen rendimiento no ha pasado desapercibido, ya que Vargas ha confirmado que ha recibido una propuesta interesante de un club grande de El Salvador. Aunque la oferta aún no es definitiva y está en proceso de análisis, el entrenador mantiene un arreglo con la directiva del FC Leones para salir en caso de surgir una oportunidad en la primera división, periodo en el que también desea culminar su trabajo con el equipo de la mejor manera posible.

"Es un arreglo que tuvimos con Hendry Thomas, hay una posibilidad de algo, pero hasta que no se confirme, no puedo hablar... es un club extranjero, estamos analizando, un representante me llamó para hablar del tema, veremos a ver si se puede dar, hasta que no sea definitiva no puedo hablar, es un equipo grande de El Salvador", puntualizó a TVC.