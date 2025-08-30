Vida y Leones HT6 exponen sus invictos en la quinta jornada de la Liga de Ascenso de Honduras

Después de cuatro fechas, solo dos equipos tienen paso perfecto con 12 puntos: Vida comanda el grupo B y Leones HT6 el C. La mitad de los partidos, nueve de 18, se juegan este sábado y el Rojo es uno de los que entra en acción.

La quinta jornada del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras se disputará entre este sábado y domingo 30 y 31 de agosto. Serán 18 partidos en total en diferentes sectores del país.

Los Cocoteros recibirán en La Ceiba, a las 7:00 de la noche, a Santa Rosa, mientras que el equipo de Vargas visitará más temprano a CD Real (3:00 PM). En la zona central también habrá actividad.

A la misma hora en Cantarranas, Arsenal SAO jugará frente a San Rafael en duelo del grupo F, que es liderado por Estrella Roja de El Paraíso. A las 4:00 PM y en acción del grupo E, el colero Marcala jugará en su casa frente a AFFI Academia de Choluteca.

En este sector el líder es Independiente de Siguatepeque con 10 puntos en cuatro combates. Las Panteras Negras a la misma hora visitarán a FAS, que es cuarto con cinco unidades. Mañana, Hondupino recibirá en Trojes a Gimnástico de la capital y el Pirata jugará en Nacaome contra Real Tegus.

En la Liga de Ascenso hay 36 equipos distribuidos en seis grupos de seis conjuntos cada uno. El Parrillas One que por fin ganó en la pasada fecha, buscará seguir sumando pero tiene que imponerse frente al FC de Santa Bárbara en el estadio Luis Girón.