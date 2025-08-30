Segunda División

Vida y Leones HT6 exponen sus invictos en la quinta jornada de la Liga de Ascenso de Honduras

Serán 18 partidos en total en diferentes sectores de Honduras los que se jugarán este fin de semana.

    Vida y Leones HT6 son los dos que tienen marca perfecta en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
La quinta jornada del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras se disputará entre este sábado y domingo 30 y 31 de agosto. Serán 18 partidos en total en diferentes sectores del país.

Después de cuatro fechas, solo dos equipos tienen paso perfecto con 12 puntos: Vida comanda el grupo B y Leones HT6 el C. La mitad de los partidos, nueve de 18, se juegan este sábado y el Rojo es uno de los que entra en acción.

Los Cocoteros recibirán en La Ceiba, a las 7:00 de la noche, a Santa Rosa, mientras que el equipo de Vargas visitará más temprano a CD Real (3:00 PM). En la zona central también habrá actividad.

A la misma hora en Cantarranas, Arsenal SAO jugará frente a San Rafael en duelo del grupo F, que es liderado por Estrella Roja de El Paraíso. A las 4:00 PM y en acción del grupo E, el colero Marcala jugará en su casa frente a AFFI Academia de Choluteca.

En este sector el líder es Independiente de Siguatepeque con 10 puntos en cuatro combates. Las Panteras Negras a la misma hora visitarán a FAS, que es cuarto con cinco unidades. Mañana, Hondupino recibirá en Trojes a Gimnástico de la capital y el Pirata jugará en Nacaome contra Real Tegus.

En la Liga de Ascenso hay 36 equipos distribuidos en seis grupos de seis conjuntos cada uno. El Parrillas One que por fin ganó en la pasada fecha, buscará seguir sumando pero tiene que imponerse frente al FC de Santa Bárbara en el estadio Luis Girón.

JORNADA 5 DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA DE ASCENSO
PARTIDOS DE HOY
  • 3:00 PM Subirana FC vs Brasilia FC
  • 3:00 PM Arsenal SAO vs San Rafael
  • 3:30 PM CD Real vs CD Leones HT6
  • 4:00 PM Marcala FC vs AFFI Academia
  • 4:00 PM CD FAS vs Alt. Independiente
  • 5:00 PM Estrella Roja FC vs Meluca
  • 7:00 PM Vida vs Santa Rosa FC
  • 7:00 PM Honduras P. vs Estrella FC
  • 7:00 PM Juventus FC vs Boca Junior
PARTIDOS DE ESTE DOMINGO 31 DE ENERO
  • 2:00 PM Olimpia Occ. vs Cuervos FC
  • 3:00 PM Sampdoria vs Roma FC
  • 3:00 PM Atlético Junior vs Tela FC
  • 3:00 PM Hondupino FC vs Gimnástico
  • 4:00 PM Parrillas One vs Pumas
  • 4:00 PM Domingo Savio vs San Juan
  • 4:15 PM Oro Verde FC vs Cruz Azul
  • 4:30 PM CD Pirata vs Real Tegus FC
  • 6:00 PM Real Sociedad vs Social Sol
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
