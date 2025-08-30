Vida y Leones HT6 exponen sus invictos en la quinta jornada de la Liga de Ascenso de Honduras

Los Cocoteros recibirán en La Ceiba, a las 7:00 de la noche, a Santa Rosa, mientras que el equipo de Vargas visitará más temprano a CD Real (3:00 PM). En la zona central también habrá actividad. A la misma hora en Cantarranas, Arsenal SAO jugará frente a San Rafael en duelo del grupo F, que es liderado por Estrella Roja de El Paraíso. A las 4:00 PM y en acción del grupo E, el colero Marcala jugará en su casa frente a AFFI Academia de Choluteca. En este sector el líder es<b> Independiente de Siguatepeque</b> con 10 puntos en cuatro combates. Las Panteras Negras a la misma hora visitarán a FAS, que es cuarto con cinco unidades. Mañana, Hondupino recibirá en Trojes a Gimnástico de la capital y el Pirata jugará en Nacaome contra Real Tegus. En la Liga de Ascenso hay 36 equipos distribuidos en seis grupos de seis conjuntos cada uno.<b> El Parrillas One</b> que por fin ganó en la pasada fecha, buscará seguir sumando pero tiene que imponerse frente al FC de Santa Bárbara en el estadio Luis Girón.