Altas autoridades intervendrán el estadio Humberto Micheletti para construcción de cancha híbrida tras conflicto político

Luego de los incidentes de la semana pasada en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro, Mario Moncada, Comisionado presidente de Condepor ordenó suspendió el proyecto de cambio del engramillado, debido a los conflictos políticos que se generaron por la toma del coloso.

Las maquinarias abandonaron la ciudad de El Progreso y solo trabajaron el viernes que hicieron algunos trabajos, como retiro de los marcos y dejando al club, Honduras Progreso, en el aire y esperando que se vuelvan a reanudar todo lo que se removió.

Este conflicto político ha traído un daño a la ciudad progreseña porque al retirar las máquinas y anunciar la suspensión del proyecto, aunque esta semana llegará la intervención de las principales autoridades centrales para ponerle fin al conflicto y reanudar los trabajos.

“Nuestra intención desde un inicio fue sumar a “La Perla del Ulúa” al grupo de ciudades que hoy cuentan con estadios con césped híbrido modernos y dignos, como ya sucede en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y próximamente en Juticalpa, Olancho. El objetivo era dotar a El Progreso de un complejo deportivo de primer nivel, con una inversión superior a los 30 millones de lempiras, que impulsara el desarrollo económico, deportivo y social de la ciudad”, comentó Mario Moncada.