Altas autoridades intervendrán el estadio Humberto Micheletti para construcción de cancha híbrida tras conflicto político

Luego agregó: “Debido a las circunstancias, hemos tomado la decisión de SUSPENDER la intervención programada en el Humberto Micheletti. En consecuencia, la maquinaria y el personal asignado por la empresa a la que se le adjudicó el proyecto serán retirados de dicha instalación deportiva en las próximas horas”, reconoció el máximo dirigente de Condepor.Esta semana, será la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien directamente intervendrá en el proyecto ya que es una de las prioridades para poder hacer del estadio Humberto Micheletti una cancha renovada. Por ahora, siguen las pláticas para llegar a un acuerdo con las autoridades de la Municipalidad de El Progreso que son las que administran el coloso progreseño y llegar a un concenso.De acuerdo a Mario Moncada, en el caso que no haya acuerdo con las autoridades de la Municipalidad de El Progreso, que dirige Alexander López, el proyecto de cambio de cancha híbrida será trasladado a Puerto Cortés y será el estadio Excélsior el cuarto estadio del país con cancha de primer nivel como ya lo tienen el estadio Nacional de Tegucigalpa, Morazán de San Pedro Sula, Ceibeño de La Ceiba y próximamente en Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, Olancho.