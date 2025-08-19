Segunda División

Altas autoridades intervendrán el estadio Humberto Micheletti para construcción de cancha híbrida tras conflicto político

Mario Moncada, Comisionado presidente de Condepor, anunció que de no llegar a un acuerdo, trabajos se trasladarán a Puerto Cortés.

    El estadio Humberto Micheletti quedó solo iniciado el trabajo ya que al día siguiente estaba tomado por personas de la Municipalidad Progreseña, generando un conflicto con autoridades de Condepor.
2025-08-19

Luego de los incidentes de la semana pasada en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro, Mario Moncada, Comisionado presidente de Condepor ordenó suspendió el proyecto de cambio del engramillado, debido a los conflictos políticos que se generaron por la toma del coloso.

Las maquinarias abandonaron la ciudad de El Progreso y solo trabajaron el viernes que hicieron algunos trabajos, como retiro de los marcos y dejando al club, Honduras Progreso, en el aire y esperando que se vuelvan a reanudar todo lo que se removió.

Este conflicto político ha traído un daño a la ciudad progreseña porque al retirar las máquinas y anunciar la suspensión del proyecto, aunque esta semana llegará la intervención de las principales autoridades centrales para ponerle fin al conflicto y reanudar los trabajos.

“Nuestra intención desde un inicio fue sumar a “La Perla del Ulúa” al grupo de ciudades que hoy cuentan con estadios con césped híbrido modernos y dignos, como ya sucede en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y próximamente en Juticalpa, Olancho. El objetivo era dotar a El Progreso de un complejo deportivo de primer nivel, con una inversión superior a los 30 millones de lempiras, que impulsara el desarrollo económico, deportivo y social de la ciudad”, comentó Mario Moncada.

Las maquinarias de Condepor comenzaron los trabajos pero fueron cancelados debido al conflicto con autoridades de la Municipalidad de El Progreso, Yoro.

Luego agregó: “Debido a las circunstancias, hemos tomado la decisión de SUSPENDER la intervención programada en el Humberto Micheletti. En consecuencia, la maquinaria y el personal asignado por la empresa a la que se le adjudicó el proyecto serán retirados de dicha instalación deportiva en las próximas horas”, reconoció el máximo dirigente de Condepor.

Esta semana, será la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien directamente intervendrá en el proyecto ya que es una de las prioridades para poder hacer del estadio Humberto Micheletti una cancha renovada. Por ahora, siguen las pláticas para llegar a un acuerdo con las autoridades de la Municipalidad de El Progreso que son las que administran el coloso progreseño y llegar a un concenso.

De acuerdo a Mario Moncada, en el caso que no haya acuerdo con las autoridades de la Municipalidad de El Progreso, que dirige Alexander López, el proyecto de cambio de cancha híbrida será trasladado a Puerto Cortés y será el estadio Excélsior el cuarto estadio del país con cancha de primer nivel como ya lo tienen el estadio Nacional de Tegucigalpa, Morazán de San Pedro Sula, Ceibeño de La Ceiba y próximamente en Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, Olancho.

El estadio Excélsior de Puerto Cortés está siendo remodelado y podría tener cancha híbrida si no hay acuerdo entre Condepor y Alcaldía de El Progreso.

“Pedimos disculpas por esta penosa situación, ajena a nuestra voluntad, y reiteramos que la vida y la paz seguirán siendo el centro de nuestras decisiones”, reveló Moncada quien ha estado al frente de esta transformación de estos escenarios deportivos, pero en El Progreso, Yoro, los conflictos políticos tienen a la obra en el aire y a un paso de ser trasladado al Puerto más importante del país.

