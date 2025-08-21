Segunda División

Kevin Álvarez deja Liga Nacional para fichar por equipo de la segunda división de Honduras

El lateral derecho dejó la Liga Nacional para reencontrarse con Héctor Vargas en el Leones FC de la segunda.

  • Kevin Álvarez deja Liga Nacional para fichar por equipo de la segunda división de Honduras

    El defensor hondureño Kevin Álvarez jugará por primera vez en la segunda división de Honduras.
2025-08-21

Kevin Álvarez, exseleccionado nacional ,fue noticia hace unos días luego de que Génesis PN anunciara la rescisión del contrato dedel futbolista, quien era uno de sus fichajes estelares para este torneo. Lo cierto de todo es que el jugador se ha olvidado de la primera división para firmar en segunda división.

DIEZ ha conocido en primicia que Kevin Álvarez se convirtió en nuevo jugador de Leones FC de la segunda división de Honduras, cuya experiencia se convertirá en la primera del jugador en la división de plata del balompié catracho.

¿Cómo está el misterioso caso de Kevin Álvarez? Revelada la razón por la que el futbolista se marchó del Génesis PN

El conjunto de Leones FC, dirigido por el estratega argentino Héctor Vargas, suma un refuerzo más para cumplir el objetivo de poder ascender a primera división y en una posición en la que buscaba incorporar a un jugador.

Entre los fichajes estelares del conjunto granate, destacan las contrataciones de Iván "Chino" López, confirmada por DIEZ en la mañana de este jueves, como también las de los experimentados José Mendoza, Brayan Beckeles, Mayron Flores, Hilder Colón, Lauro Chimilio, Yostin Obando, el cubano Yaudel Lahera y el brasileño Leandro Soares.

VER MÁS: IVÁN LÓPEZ SE UNE AL LEONES FC DEL ASCENSO

Kevin Álvarez deja Liga Nacional para fichar por equipo de la segunda división de Honduras

La directiva que preside Hendry Thomas aceleró sobre el final del mercado de pases para cumplirle los deseos al cuerpo técnico y que así tengan un equipo competitivo de cara al desarrollo del torneo, donde arrancaron con dos victorias en las primera dos salidas por el Apertura 2025; vencieron 1-0 al Brasilia FC y al Parrillas One.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Walter García

segunda division honduras
|
Leones
|