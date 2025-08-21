Kevin Álvarez deja Liga Nacional para fichar por equipo de la segunda división de Honduras

Kevin Álvarez, exseleccionado nacional ,fue noticia hace unos días luego de que Génesis PN anunciara la rescisión del contrato dedel futbolista, quien era uno de sus fichajes estelares para este torneo. Lo cierto de todo es que el jugador se ha olvidado de la primera división para firmar en segunda división. DIEZ ha conocido en primicia que Kevin Álvarez se convirtió en nuevo jugador de Leones FC de la segunda división de Honduras, cuya experiencia se convertirá en la primera del jugador en la división de plata del balompié catracho.

El conjunto de Leones FC, dirigido por el estratega argentino Héctor Vargas, suma un refuerzo más para cumplir el objetivo de poder ascender a primera división y en una posición en la que buscaba incorporar a un jugador. Entre los fichajes estelares del conjunto granate, destacan las contrataciones de Iván "Chino" López, confirmada por DIEZ en la mañana de este jueves, como también las de los experimentados José Mendoza, Brayan Beckeles, Mayron Flores, Hilder Colón, Lauro Chimilio, Yostin Obando, el cubano Yaudel Lahera y el brasileño Leandro Soares. VER MÁS: IVÁN LÓPEZ SE UNE AL LEONES FC DEL ASCENSO