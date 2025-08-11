Segunda División

Liga de Ascenso: Vida con descomunal goleada y sorprenden al Parrillas en jornada inaugural

Los cocoteros se presentaron en el Estadio Ceibeño y golearon 5-0 al Estrella de Islas de la Bahía en la primera jornada.

  • Liga de Ascenso: Vida con descomunal goleada y sorprenden al Parrillas en jornada inaugural

    Los resultados de la jornada 1 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

    Mario O. Figueroa
2025-08-11

La primera fecha de la Liga Nacional de Ascenso comenzó con grandes sorpresas, goleadas y equipos que no se presentaron porque todavía no se puede completar sus plantillas debido a problemas para inscribir jugadores.

Todo comenzó con el triunfo de Leones HT6, el equipo que dirige Héctor Vargas, que venció 1-0 al Brasilia en el Estadio Morazán, en tanto Gimnástico igualó 2-2 frente a San Rafael FC.

Mientras que la nota del día la dio el Vida, que volvió a jugar en el Estadio Ceibeño y no le tuvo piedad al Estrella FC de Islas de la Bahía, al que vapuleó 5-0. En otro duelo jugado en Olanchito, Yoro, el Social Sol fue sorprendido por la Roma de Sabá, Colón, que le ganó 3-2 en el estadio San Jorge.

Héctor Vargas y Leones FC debutan con apretado triunfo en la Liga de Ascenso de Honduras; el mundialista que se estrenó en segunda

Donde hubo fiesta fue en Santa Bárbara, ya que el Subirana FC, que juega de local en Gualala, le pegó al Parrillas One en su gran estreno en segunda división. Por su parte, siempre en Santa Bárbara, el departamento con más equipos en el ascenso, el Cuervos FC de San Luis venció 2-1 al San Juan Huracán de Quimistán del mismo enclave.

EL FORMATO: Los primeros y segundos lugares de cada zona clasifican a octavos de final. Mientras que los cuatro mejores terceros avanzan a la siguiente ronda. El campeón del Apertura y Clausura deciden al nuevo ascendido. Si el mismo equipo repite título en los dos torneos, avanzan directo sin jugar finalísima.

RESULTADOS
  • Real Sociedad 2-1 Boca Junior
  • Sampdoria 0-1 Juventus
  • Social Sol 2-3 Roma FC
  • Atlético Junior 0-2 Honduras Progreso
  • Vida 5-0 Estrella FC
  • Santa Rosa 0-0 Tela FC
  • Leones HT6 1-0 Brasilia
  • Subirana FC 2-0 Parrillas One
  • Olimpia 1-0 Cruz Azul Opoa
  • Cuervos FC 2-1 San Juan
  • Marcala Junior 1-1 Real Tegus
  • FAS 0-3 Piratas
  • AFFI Academia 0-0 Independiente
  • Hondupino 3-2 Meluca FC
  • Arsenal SAO 1-0 Estrella Roja
  • Gimnástico 2-2 San Rafael


Unirme al canal de noticias
Redacción web
kelvin coello

Liga de Ascenso
|
Parrillas One
|
Brasilia
|