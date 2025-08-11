Liga de Ascenso: Vida con descomunal goleada y sorprenden al Parrillas en jornada inaugural

La primera fecha de la Liga Nacional de Ascenso comenzó con grandes sorpresas, goleadas y equipos que no se presentaron porque todavía no se puede completar sus plantillas debido a problemas para inscribir jugadores.

Todo comenzó con el triunfo de Leones HT6, el equipo que dirige Héctor Vargas, que venció 1-0 al Brasilia en el Estadio Morazán, en tanto Gimnástico igualó 2-2 frente a San Rafael FC.

Mientras que la nota del día la dio el Vida, que volvió a jugar en el Estadio Ceibeño y no le tuvo piedad al Estrella FC de Islas de la Bahía, al que vapuleó 5-0. En otro duelo jugado en Olanchito, Yoro, el Social Sol fue sorprendido por la Roma de Sabá, Colón, que le ganó 3-2 en el estadio San Jorge.