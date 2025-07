El experimentado entrenador argentino Héctor Vargas habló con Diario DIEZ sobre su regreso a los banquillos, ahora en la Liga de Ascenso, donde asume un nuevo reto con el Leones FC. Con una trayectoria consolidada en el fútbol hondureño, destacó la seriedad del proyecto, el compromiso institucional del club y su deseo de lograr el único objetivo que le falta en el país: ascender un equipo de segunda división a la Liga Nacional. Durante la entrevista, el estratega recordó su paso previo por la institución como asesor en 2021 y valoró positivamente el entorno que hoy lo rodea: desde la dirigencia encabezada por figuras como Hendry Thomas y Marvin Chávez, hasta la base organizativa que considera ejemplar en comparación con otros clubes. Reconoció que Leones cuenta con estabilidad económica, paga puntualmente y mantiene un orden interno que le da margen para trabajar con tranquilidad. VER MÁS: La Liga de Ascenso fija su fecha de inicio, con nuevos clubes y con el sustituto del Platense: Vuelve un histórico También habló sobre la conformación del plantel, destacando incorporaciones como las de José Mendoza, Mayron Flores y Brayan Beckeles, así como la proyección de jóvenes talentos que considera pueden ser formados para el futuro. Además, mencionó los desafíos de mantener una plantilla dentro del tope salarial, las complicaciones con jugadores que priorizan ofertas mayores, y el deseo de sumar uno o dos delanteros antes de que cierre el mercado.

Por otro lado, no evitó hablar de su salida de Juticalpa, club al que señaló por sus problemas económicos y administrativos. Afirmó que las múltiples demandas en contra del equipo ya anticipaban una crisis mayor, y reflexionó sobre cómo la falta de seriedad financiera afecta el profesionalismo del fútbol hondureño. En contraste, valoró que su nuevo equipo apueste por la transparencia, la organización y un proyecto deportivo sólido, con el claro objetivo de lograr el tan anhelado ascenso.

LO QUE DIJO:

—Profe, buenas tardes. Gracias por siempre atender los micrófonos de DIEZ. Se viene una nueva experiencia, en nuevas canchas como lo es la segunda división de Honduras. ¿Cómo se siente?

Sí, pero ya con experiencia. Yo estuve en 2021 asesorando a este equipo, por la amistad que me une con Alvin Lone. Estuve unos meses antes de agarrar al Real España. Primero apoyé en la parte logística, luego en lo deportivo, porque en ese momento estaba Antonio García, quien se fue a una capacitación en España, y quedó el "Gallo" Mariano.



Entonces empecé a colaborar también en los entrenamientos. Incluso trabajé con el profesor Luis Ayala, con quien ya había estado en Marathón y en Real España. Así que ya conocía algo del club. Y ahora, el hecho de vivir en San Pedro Sula me ayuda a trabajar en lo que me gusta, en un club donde están Thomas, Marvin, Boniek, Muma... gente de fútbol. Estoy apoyando un proyecto muy bueno que tienen.

—¿Con qué vicisitudes se ha encontrado el equipo hasta ahora?

No creo que haya mayores problemas, Leones siempre se ha caracterizado por tener buena logística. Es un club que paga quincenalmente, tiene un tope salarial, buena organización interna. Lo que quizás le ha faltado es un poco de fortuna para acertar en ciertas situaciones que le hubieran permitido ser campeón. Ha llegado un par de veces a finales y ha estado cerca. Ahora el objetivo es ser campeones y, sobre todo, ascender, que es lo que se busca.



—¿Cómo va la conformación del equipo? ¿Fichajes, bajas...?

Vamos bien. En este club, con un tope salarial, están los que realmente quieren estar. Al principio había posibilidades de incorporar algunos jugadores, pero no se llegó a acuerdos. Por ejemplo, José Mendoza venía de Olimpia, Hilder Colón tenía contrato con Génesis y también lo pidió el Olancho FC, pero prefirió quedarse. En el caso de Beckeles, hay una amistad con el presidente. Mayron Flores también llegó buscando reinventarse. Tenemos jóvenes como Lauro Chimilio, y aún podemos sumar algunos más porque el libro de pases no se ha cerrado. Estamos viendo la posibilidad de incorporar uno o dos delanteros.

—¿Qué pasó con jugadores como Mario Martínez, Félix Crisanto o Gerson Rodas?

No llegaron a un acuerdo. En su momento hubo acuerdos económicos, pero algunos jugadores esperan ofertas de otros equipos, o no aceptan el tope salarial y demoran. A veces esas demoras hacen que se diluya la conversación. Me ha pasado antes. Por ejemplo, Adrián Ramírez, lateral izquierdo, tenía contrato vencido con Real Sociedad. Al final se fue a Tocoa porque le ofrecían más. Muchas veces depende del futbolista si quiere apostar por un proyecto o no. A veces hay clubes que te ofrecen más de lo que realmente pueden pagar y luego cuesta cobrar. En mis últimos equipos tuve muchos problemas para recibir mi salario. Eso aquí no sucede: hay orden y quieren mantenerlo. —¿Cómo ve el caso de Juticalpa? Usted salió del equipo, ¿cree que estos problemas de pago le restan seriedad a la Liga Nacional?

Le resta seriedad, claro. Juticalpa tiene más de 27 demandas, lo viví en carne propia cuando estuve con el Vida. Tuvimos que empezar un torneo con la plataforma cerrada por demandas del torneo anterior. Cuando me llamó Joel Sandoval (presidente de Juticalpa) para continuar, mi duda era esa: sabía de las demandas de futbolistas, incluso la de Nerlyn Membreño. Esas están dictaminadas por la FIFA y si no pagan, habrá consecuencias.



Lo mismo me pasó en el Vida: les advertí que si no ordenaban la parte económica, el club no duraría dos años. No me equivoqué. Seis meses después descendieron. Hicimos 20 puntos y en el siguiente torneo hicieron 10. Esos problemas económicos matan a los equipos. Victoria va en ese camino, y Choloma podría caer en eso también. Juticalpa está en una situación más grave. —¿Salió entonces de Juticalpa previendo lo que iba a pasar?

Sí, ya lo estábamos viviendo. A Ignacio, el entrenador de porteros, le debían tres meses. A otros les debían incluso tiempo trabajado en reservas. Al kinesiólogo también le debían. Cuando eso pasa, después es difícil arrancar el siguiente torneo. Ya con demandas dictadas, no hay manera de esquivar la situación. —¿Ya tiene cerrada la plantilla o faltan fichajes?

No, todavía vamos a sumar algunos. Estamos en conversaciones para incorporar un delantero más que nos permita ser más competitivos. —¿Cómo ve el tema de los jóvenes en el club? Usted, cuando asesoraba a Lone, recomendó a jugadores como Clever Portillo, Cristian Manaiza y Adonis Murillo.

A Clever lo llevé al Vida, a Manaiza también. Cuando estuve en Real Sociedad, llevé a Antony García. Murillo se fue a Juticalpa. La idea siempre fue darles una oportunidad. Aquí veo 3 o 4 jóvenes que podemos formar bien. Esto también puede ser una fuente de buenos jugadores. Tengo dos chicos que me parecen muy interesantes. Entre los mayores está Isaac Rodríguez, el hijo de Nene Obando. Tenemos jugadores con potencial que hay que pulir. Porque aquí la deficiencia en formación es grande y caen en malos hábitos deportivos que luego cuesta corregir. Pero vamos a intentarlo. Queremos que todo ese talento natural se pueda desarrollar para que sean buenos futbolistas en el futuro.