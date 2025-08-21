Iván "Chino" López se olvida de la Liga Nacional y ficha por equipo de la segunda división de Honduras

<b>Iván "Chino" López</b> comienza una nueva etapa en su carrera deportiva. DIEZ ha conocido en primicia que el jugador es el nuevo refuerzo del<b> Leones FC</b> para el torneo Apertura 2025 de la liga de ascenso. Este fichaje representa una oportunidad importante para el delantero, que busca retomar su mejor nivel y aportar goles en un equipo con aspiraciones.La llegada del “Chino” fue respaldada por<b> Héctor Vargas</b>, el director técnico argentino del <b>Leones FC</b>, quien consideró que el atacante puede ser un factor clave para potenciar la zona ofensiva del plantel, que no estaba cerrada en cuanto a incorporaciones. Se integró hoy a su nuevo equipo.