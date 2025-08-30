Edrick defiende al Choco y el reto que le lanzó a sus compañeros en la Selección de Honduras: "no hay margen de error"

"Con mucho compromiso, iniciamos un camino importante para todos los hondureños, este suelo de clasificar al Mundial. Han sido buenos momentos, otros malos, pero son enseñanzas para estos partidos próximos. Las expectativas: lograr el objetivo paso a paso. Haití tiene su físico y rápido, sabemos lo difícil que es jugar de visita, nos preparamos bien", comentó el arquero de la Bicolor.

Edrick Menjívar goza de la oportunidad de defender el arco de la Selección de Honduras para el inicio de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 frente a Haití y Nicaragua el 5 y 9 de septiembre.

El Caracol sabe que no se puede fallar, son pocos juegos y el premio es grande: "No hay margen de error, la idea es mantener el nivel como terminamos la Copa Oro, será siempre importante tener esa curva ascendente, de mejorar".

El portero no sabe lo que es disputar un Mundial adulto, desea a toda costa ir al Mundial United 2026: "Todo jugador sueña jugar con un Mundial, es la graduación deportiva. Me acuerdo entonar el himno en los mundiales anteriores, se siente orgullo y varios dijeron que será su última eliminatoria como Andy, Choco, que es nuestro líder y referente, daría mucha felicidad que él tenga ese despido, después de todo lo que ha vivido en la Selección".

Sin quitar el dedo del renglón sobre el Choco Lozano, Menjívar lo defendió: "injustamente critican. Choco nos da mucho en lo táctico, deportivo y su carrera en Europa. Invitamos a la gente que nos apoyen, es momento de unirnos para lograr este objetivo. Tanto como jugadores como la prensa, todos quieren ir a un Mundial. Todos los partidos son finales, ese aprendizaje de la eliminatoria pasada es una enseñanza, sirvió de mucho".

El meta del Olimpia siente esa presión, pero destaca que le gusta porque es algo que lo motiva a no bajar la guardia en un puesto de mucha concentración. "Hay presión y motivación, es una presión linda, de saber manejarla. La motivación igual, las dos cosas van de la mano", afirmó.

Y agregó: "Me gusta sentir esa presión, me ayuda a mejorar. Los rivales, creo que es mejor que nos miren de menos, sabemos el objetivo, lo que queremos. En estos seis partidos vamos a dar la vida para ir al Mundial".

A pesar de la seguidilla de partidos desde el inicio del 2025, con el Olimpia y la Selección de Honduras, esto no lo pone como una excusa y quiere el mejor de los éxitos, que es ir al Mundial 2026.

"Me siento bien, no hemos tenido muchas vacaciones y una vez el profe nos dijo que si queríamos lograr los objetivos este año nos íbamos a olvidar de las vacaciones. A mí me gusta jugar cada tres días", señaló el arquero de 32 años.

Continuó hablando sobre la baja de Denil Maldonado: "Además, lo de Denil es una baja muy dura, es de los capitanes, pero nos quedamos con eso, el que juegue tendrá nuestro apoyo".

En esta primera convocatoria para la etapa decisiva de la eliminatoria de Concacaf, Menjívar envió un fuerte mensaje: "que todos nos demos cuenta de lo que nos jugamos, es prestigio, alegría y sabemos lo que representa para los ciudadanos. La alegría es bastante, estamos en ese momento. Podemos poner en letras doradas el nombre de Honduras, queremos dejar plasmado esto, queremos jugar ese cuarto Mundial".