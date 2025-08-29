La Selección de Honduras se concentra desde hoy y echa a andar la operación Haití y Nicaragua

La Selección de Honduras que comanda el director técnico colombiano Reinaldo Rueda se concentra desde hoy con la misión de comenzar a edificar la fórmula para encarar los primeros dos juegos de la fase final de la eliminatoria.

El cuerpo técnico comenzó a recibir a los seleccionados que juegan en el ámbito local, como los jugadores del Olimpia y Motagua, dado que la concentración es en Tegucigalpa.

El inicio de la fase final del proceso en Concacaf rumbo a United 2026 obligará a los clubes de la Liga Nacional a enfrentar los compromisos de la jornada 7 sin sus seleccionados, siendo el Olimpia y Motagua mas perjudicados.