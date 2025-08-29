La Selección de Honduras se concentra desde hoy y echa a andar la operación Haití y Nicaragua

La <b>Selección de Honduras </b>que comanda el director técnico colombiano <b>Reinaldo Rueda</b> se concentra desde hoy con la misión de comenzar a edificar la fórmula para encarar los primeros dos juegos de la fase final de la eliminatoria.El cuerpo técnico comenzó a recibir a los seleccionados que juegan en el ámbito local, como los jugadores del <b>Olimpia </b>y <b>Motagua</b>, dado que la concentración es en Tegucigalpa.<b>VER MÁS: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/seleccion-honduras-concacaf-oficial-sedes-estadios-horarios-eliminatoria-JB27155792" target="_blank">Confirmado: Concacaf hace oficial las sedes, estadios y horarios de los partidos de Honduras en la eliminatoria</a></b>El inicio de la fase final del proceso en Concacaf rumbo a <b>United 2026</b> obligará a los clubes de la Liga Nacional a enfrentar los compromisos de la jornada 7 sin sus seleccionados, siendo el <b>Olimpia </b>y <b>Motagua </b>mas perjudicados.