Confirmado: Concacaf hace oficial las sedes, estadios y horarios de los partidos de Honduras en la eliminatoria

La Ronda Final, en la que participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, comenzará en septiembre y continuará en octubre y noviembre con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada selección nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de visita, durante las tres fechas FIFA.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) confirmó las sedes y horarios de los partidos correspondientes a la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 en los meses de octubre y noviembre.

LOS TRES GRUPOS SON LOS SIGUIENTES

Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam

Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas

Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Al concluir la Ronda Final en noviembre, el ganador de cada grupo se clasificará directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos.

Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026, para tener la oportunidad de asegurarse un lugar en la Copa Mundial. Por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en la Copa Mundial masculina de la FIFA.

Concacaf confirmó las sedes y los horarios de los partidos de Honduras, tanto de local y visitante, donde se queda claro que el duelo ante Costa Rica será en el estadio Morazán.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE HONDURAS EN LA ELIMINATORIA

PRIMERA JORNADA

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Haití vs Honduras

Hora: 6:00 pm

Estadio: Ergilio Hato

Ciudad: Willemstad (Curazao)



SEGUNDA JORNADA

Jueves, 9 de octubre de 2025

Honduras vs Nicaragua

Hora: 8:00 pm

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)



TERCERA JORNADA

Jueves, 9 de octubre de 2025

Honduras vs Costa Rica

Hora: 8:00 pm

Estadio: Morazán

Ciudad: San Pedro Sula (Honduras)



CUARTA JORNADA

Lunes, 13 de octubre de 2025

Honduras vs Haití

Hora: 6:00 pm

Estadio: Nacional Chelato Uclés

Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)



QUINTA JORNADA

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Nicaragua vs Honduras

Hora: 8:00 pm

Estadio: Nacional

Ciudad: Managua (Nicaragua)



SEXTA JORNADA

Martes, 18 de noviembre de 2025

Costa Rica vs Honduras

Hora: 7:00 pm

Estadio: Nacional

Ciudad: San José (Costa Rica)