Confirmado: Concacaf hace oficial las sedes, estadios y horarios de los partidos de Honduras en la eliminatoria

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) confirmó las sedes y horarios de los partidos correspondientes a la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 en los meses de octubre y noviembre.La Ronda Final, en la que participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, comenzará en septiembre y continuará en octubre y noviembre con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada selección nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de visita, durante las tres fechas FIFA.