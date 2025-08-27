¡Convocatoria! Haití enfrentará a Honduras con jugadores de la Premier League, Francia, Grecia y un compañero de Messi

La Selección de Haití, primer rival de Honduras en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, ha revelado la convocatoria final para estos compromisos donde además enfrentará a Costa Rica rumbo a esta competencia.

Los haitianos traen una selección que es una mezcla de jugadores que militan en Europa, en ligas como la Premier de Inglaterra, League 1 de Francia, Portugal, Grecia, Italia y Suiza. Se destacan además algunas figuras que están en la MLS.

Dentro de los convocados sobresale el mediocampista Jean Ricner Bellegarde, jugador que milita en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra. El jugador lleva tres temporadas en este club y ha disputado 65 partidos desde que llegó. En la campaña 2023-2024 jugó 22 compromisos, en la pasada temporada, la 2024-2025 participó en 35.