¡Duro golpe para Reinaldo Rueda! El capitán de la Selección de Honduras será baja ante Haití y Nicaragua; esta es la razón

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que el DT de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/ffh-aclara-tema-bryan-rochez-seleccion-honduras-adelanta-eliminatoria-CN27080389" target="_blank">Selección Nacional</a> </b>ha recibido un duro golpe, tras confirmarse la baja inesperada del capitán de la escuadra catracha por lesión.Se ha confirmado que <b>Denil Maldonado </b>no podrá ser parte de la convocatoria para la doble fecha FIFA de septiembre, cuando <b>Honduras </b>enfrente a <b>Haití </b>el 5 de septiembre en el Estadio Ergilio Hato de Curazao y a <b>Nicaragua </b>el 9 en el Estadio Nacional Chelato Uclés.“Denil Maldonado, además del cambio de club y adaptación a un nuevo entorno, tuvo una molestia en su antigua lesión de tobillo por no usar el calzado adecuado los primeros días de entrenamiento, lo que le impidió participar en los volúmenes de juegos de preparación que hubiéramos querido que él tuviera”, reveló<b> Reinaldo Rueda </b>hace unas semanas a Diario DIEZ.