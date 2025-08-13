Rueda responde a Piojo Herrera, habla del mal momento del Choco Lozano y zanja el tema redes sociales en la 'H': "Ojalá no se repita..."

No han sido días fáciles para Reinaldo Rueda. Un cuadro gripal en la última semana lo han mantenido un tanto golpeado de salud, sin embargo, eso no ha sido excusa para estar atendiendo reuniones y trabajando en toda la planificación que conlleva la etapa más decisiva de la eliminatoria la cual comienza el 5 de septiembre para Honduras visitando a Haití en Curazao. Además, por su cabeza pasan a diario muchas interrogantes sobre cómo lograr un armar una convocatoria en medio de tantas incertidumbres con varios jugadores lesionados y otros que han cambiado de equipo recientemente, pero aún así su fe sigue intacta, su convicción que lograremos el boleto directo al Mundial no se la cambia nadie.

Siempre bien vestido, respetuoso y amable, aunque haya turbulencias, el técnico de nuestra H se sentó con Nahún Aguilar, jefe de Deportes de Diario Diez para hacer una radiografía de lo que pasa actualmente con la Selección previo a otro de los grandes retos de su carrera; volver a llevarnos a un Mundial para lo cual deberá dejar en el ring a Haití, Nicaragua y Costa Rica. Rueda mostró respeto por Haití resaltando que la mayoría de sus futbolistas compiten en ligas europeas y de alto nivel, lo que los convierte en un adversario fuerte. Sobre Costa Rica, rival por el boleto directo, señaló que el objetivo es sumar todos los puntos posibles antes de ese encuentro. También respondió a comentarios de Miguel Herrera, timonel de Costa Rica, sobre que “Honduras no asusta”. De igual forma analizó el momento de sus jugadores, muchos de los cuales han cambiado de club en este mercado de fichajes, algunos ascendiendo a ligas de mayor nivel y otros enfrentando situaciones adversas. Rueda puntualizó casos específicos como el de Antony “Choco” Lozano, a quien mantiene su confianza pese a la falta de gol en el Santos de México, y de otros como Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Julián Martínez, Carlos Pineda y Luis Vega, quienes afrontan distintos retos físicos o de adaptación.

El mano a mano con Reinaldo Rueda:

—¿Cómo está de salud, cómo está de ánimo, cómo ha pasado estos últimos días?



Muy motivado con la idea de seguir trabajando con mucha ilusión, un poco congestionado estos últimos días, pero ya esto pasó. Haciendo todo el seguimiento a lo que es el momento de cada uno de los jugadores en los clubes. Decidimos postergar o cancelar los dos morfociclos que teníamos proyectados para el mes de agosto para respetar los espacios de los jugadores en los clubes, sobre todo los que están participando de la Copa Centroamericana. Y, por eso vamos a esperar a que terminen estas dos semanas y lograr reunirnos entre el 28 y el 29 de agosto. —Profe, después de lo sucedido en la Copa Oro, donde el equipo terminó cerrando de mejor manera. ¿Cómo se siente usted en lo personal?



Es un desafío altísimo, como lo dije desde el primer día, por todo el momento que ha venido viviendo Honduras. Todos los momentos de casi 10 años sin volver a un mundial. Fue lo que asumimos en el 2023 y ahora, después de esta experiencia que acabamos de vivir en Copa Oro, que fue muy positiva, aún con el golpe que tuvimos al inicio, que fue bien traumático, pero que nos demostró que el grupo es noble, un grupo muy receptivo, muy leal, con mucho carácter que se impuso y que reaccionaron y lo hicieron con mucha entereza y creo que eso motiva mucho a pensar que puede estar a un nivel muy cercano a lo que queremos.



Creo que esta Copa Oro, sin autoengañarnos, con todas las dificultades que tuvimos, nos dio una buena información y seguro que nos confronta permanentemente a todos como cuerpo técnico para esta recta final. Nosotros aspirábamos a jugar seis juegos en la Copa Oro y llegar a la final. Hicimos solamente cinco. Ahora tenemos que jugar seis para llegar al mundial y ese es el desafío. Son seis finales que queremos para lograr la gran meta. —Desde la Copa Oro hasta la actualidad, ¿cuál es la radiografía suya en este momento de la selección ya que varias cosas han cambiado?



A la distancia es impredecible porque como usted lo decía, jugadores que cambiaron de club, clubes que cambiaron de entrenador o van a cambiar. Algunos que mantuvieron su continuidad en sus clubes. Otros jugadores que se lastimaron. Otros jugadores que están a la expectativa todavía sin definir su futuro, sin empezar sus ligas. O sea, es muy irregular o muy incierto el nivel de la selección como selección. Hemos estado a la distancia conversando con los jugadores, siguiendo su trabajo de preparación previo al inicio de las ligas. No es quizás el más alentador de los de los niveles.

—¿Esperaba que situaciones como estas (relacionadas con el mercado de pases) afectaran a la selección nacional durante este periodo? ¿Había anticipado estos escenarios?



Es algo que es inevitable. Estas participaciones en estos torneos como la Copa Oro es la expectativa que tienen los jugadores, muchas veces de jugar esos torneos y de proyectarse a nivel internacional, de cambiar de equipo, de cambiar de estatus, cambiar el contrato. Parecía que iba a estar muy quieto, pero de un momento a otro se movió y quizás no en el porcentaje que algunos esperaban, pero sí cambios que nos afectan nos afectan dentro de la proyección que tenemos. La tarea nuestra en el cargo de seleccionador nacional, estar permanentemente informado, estar en contacto con los jugadores. Ahora si no lo hacemos en forma directa, física en cancha, porque el calendario no lo permite, sí estar en constante comunicación, viviendo la actualidad de ellos y esperando que la decisión de la convocatoria sea la más precisa. —¿Quién es Haití actualmente como selección nacional? Porque por lo general, la mayoría opina que estamos por encima de Haití.



Siempre respetamos a los rivales, sin sobrevalorarlos ni subestimarlos. Las 12 selecciones que seguimos en competencia somos muy competitivas. Haití tiene la gran ventaja que sus jugadores no viven ni juegan en Haití. Todos son jugadores que se fueron hace años del país, que compiten en ligas europeas, como Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca e incluso en Italia. Son jugadores que están desarrollados en un mejor entorno futbolístico, es una selección muy competitiva con 2 o 3 grandes jugadores de experiencia de recorrido y unos jóvenes de gran proyección internacional que por algo están posicionados en ligas competitivas, incluso en Sudamérica, en la MLS también.

Uso de redes sociales, castigos y estados de Arriaga, Denil, Julián y Choco Lozano:

—La disputa con Costa Rica por el boleto directo y los comentarios del ‘Piojo’ Herrera: "La clasificación siempre es equilibrada y se define en el último partido. La meta es resolver antes, sumando todos los puntos posibles en casa y siendo disciplinados e inteligentes como visitantes, para llegar a noviembre en una mejor posición. Es muy respetable, es un concepto que él (Miguel Herrera) tiene. Los partidos hay que jugarlos, nosotros siempre tenemos un gran respeto por nuestros rivales. Solamente esperamos que el día que llegue el partido, Honduras tenga, tanto su nómina completa como la intensidad y la inteligencia del juego para poder resolverlo a favor nuestro.

—Actualidad de Denil Maldonado sobre por qué no ha jugado: “Denil Maldonado, además del cambio de club y adaptación a un nuevo entorno, tuvo una molestia en su antigua lesión de tobillo por no usar el calzado adecuado los primeros días de entrenamiento, lo que le impidió participar en los volúmenes de juegos de preparación que hubiéramos querido que él tuviera”. (Sus maletas de equipaje llegaron dos semanas después a Rusia) —Lesión de Kervin Arriaga y si podrá contar con él en septiembre: “Llegó a su nuevo club (Levante UD) con una molestia en el en el recto femoral, el cuádriceps de su pierna izquierda. Ha estado sometido a fisioterapia, por eso no ha hecho una pretemporada completa. Lo tienen ahí en preparación, acondicionándolo para quizás poderlo tener más adelante. Esperemos a ver si puede jugar, si tiene las condiciones, si el departamento médico de su club lo habilita para tenerlo con nosotros”. —Fichaje de Julián Martínez al Alverca FC de Portugal: “Es un hecho cumplido, hay que asimilarlo así. Lo conversamos bastante. Seguro que va a ganar en muchos aspectos. Es bueno en la medida en que él vaya a ser titular, que vaya a tener actualidad, que vaya a tener buena continuidad de juego. Creo que eso es lo importante que queremos siempre con ellos”. —Carlos Pineda y su drástico cambio de club: “Es un proyecto diferente al que venía teniendo Carlos con el Olimpia. Pasar de un equipo como el Olimpia, donde iba a tener la doble competencia de la Liga Nacional y la Copa Centroamericana, a un equipo como el Sporting de Costa Rica que está en otra en otra transición, en otro momento. Es un proyecto más a mediano, largo plazo, lo que lo que le apostó Carlos. Él quiso oxigenarse, quiso dar ese paso, no se dio su continuidad en el Olimpia y esperar que sea positivo para él. En la medida también que pueda tener esa continuidad y que pueda seguir aportando a la selección”. —Luis Vega parado y sin equipo: “Es una pena que no se haya dado esa transferencia que esperaba Luis. Creyó que se iba a dar ahora en la pausa de Copa Oro y esperar que ahora pueda solucionar su situación. Tengo entendido que Luis inició o va a iniciar entrenamientos con el Motagua. Ahora con la nueva orientación técnica, espero que tenga un buen suceso, que recupere el tiempo perdido, que no va a ser fácil, aparte de sus dos semanas de vacaciones. Seguro que tuvo otros días de inactividad. Ojalá eso no lo haya afectado tanto para que podamos tener a Luis Vega en un buen nivel en la Liga Nacional”. —¿Cuál es su papel cuando ve un jugador de selección que decide no entrenar cuando tenemos una eliminatoria crucial?: "He conversado con Luis, específicamente en ese caso. Invitándolo a que reconsidere su posición, tanto para continuar en Motagua o para otra parte, pero que debería de tener esa preparación, esa conciencia de saber que independiente de donde vaya tenía que estar en un buen nivel y trabajar con el club. Hacer tanto trabajo individual como trabajos colectivos y que esto lo mantenga en un buen nivel".

—Críticas hacia ‘Choco’ Lozano y la sequía goleadora: "Creo que son rachas, y más de estos jugadores que son goleadores. Es el fútbol. El llegar a ese club, quizás no llegó en el momento oportuno, por el momento que estaba viendo el equipo e inclusive quedó fuera de la liguilla con muchas jornadas de anticipación. Tampoco ha tenido fortuna con las lesiones. Creo que lo han afectado mucho para tener un buen rendimiento y que ese rendimiento se hubiera reflejado después en situaciones de gol. No solamente ha sido el cambio, la adaptación a los nuevos compañeros, qué características de compañeros tiene, el momento del club. Desafortunadamente no se ha dado todo para que él pueda tener un mejor comportamiento y quizás que esos goles que él hiciera allá también le sirvieran de confianza para venir a la selección. —¿Seguirá apostando por el Choco a pesar de su mal momento?: "Desde lo futbolístico, su desempeño ha sido intermitente por las lesiones, pero siempre lo tengo en consideración y confío plenamente en su talento. Es un jugador con virtudes técnicas excepcionales, que desde las categorías sub-17 y sub-20 siempre fue goleador. Aunque en su club no haya mostrado todo su potencial, en la selección suele alcanzar otra dimensión. Estoy seguro de que podrá recuperar su nivel, retomar la racha que todos esperamos y aportar de manera decisiva al equipo nacional. —Para estos partidos contra Haití y Nicaragua, una de las zonas más críticas de la selección es la defensa con la duda de Vega y Julián Martínez sobre estarán disponibles en septiembre: "Sí, indudablemente que las confrontaciones, las evaluaciones que se hacen y esperar estas dos últimas semanas; bueno, una semana casi me queda para hacer el bloqueo de los jugadores que están en el exterior, y los de la Liga Nacional convocarlos. Tengo 10-12 días para anunciar la convocatoria definitiva y que estos días nos den una buena información del momento de los jugadores". —¿Sigue confiando al 100% que podemos lograr ese boleto de forma directa?: "Indudablemente, creo que está toda la motivación, la convicción, la fe intacta en los jugadores, en que lo podemos lograr, que tenemos seis partidos para jugar, los seis partidos para lograrlo y ese es el desafío. Queremos que los jugadores se impregnen, que se comprometan, que aprovechemos todos nosotros, nosotros como cuerpo técnico, esta gran oportunidad que nos da Dios y el fútbol de dar un paso importante para lograr la clasificación.