Rueda responde a Piojo Herrera, habla del mal momento del Choco Lozano y zanja el tema redes sociales en la 'H': "Ojalá no se repita..."

<b>—La disputa con Costa Rica por el boleto directo y los comentarios del ‘Piojo’ Herrera</b>: "La clasificación siempre es equilibrada y se define en el último partido. La meta es resolver antes, sumando todos los puntos posibles en casa y siendo disciplinados e inteligentes como visitantes, para llegar a noviembre en una mejor posición.Es muy respetable, es un concepto que él (Miguel Herrera) tiene. Los partidos hay que jugarlos, nosotros siempre tenemos un gran respeto por nuestros rivales. Solamente esperamos que el día que llegue el partido, Honduras tenga, tanto su nómina completa como la intensidad y la inteligencia del juego para poder resolverlo a favor nuestro.