Honduras venció a El Salvador en el Campeonato Sub-15 de Concacaf, pero se despide del torneo

La Selección de Honduras afrontó este jueves su cuarto y último partido de la fase de grupos del Campeonato Sub-15 de la Concacaf y se impuso por la mínima sobre El Salvador (1-0) en Costa Rica, aunque quedó eliminada del torneo. Los dirigidos por el español Cristian Alessa terminaron la primera ronda con tres triunfos y solo una derrota. Sumaron nueve puntos que no fueron suficientes para avanzar a las semifinales.

El único tanto de Honduras sobre los salvadoreños fue obra de Elías Banegas a los 45 minutos, tras recibir un pase filtrado que rompió la defensa, quedar solo ante el guardameta y definir cruzado con la derecha. En líneas generales, el combinado catracho fue mejor y mereció llevarse un marcador más abultado. Sin embargo, se despide del certamen luego de que Panamá le quitara el invicto a México con un sorpresivo triunfo por 2-3. Para que Honduras pudiera avanzar a la siguiente ronda, necesitaba que el ya clasificado México derrotata o empatara con Panamá. No obstante, los canaleros también culminaron con nueve unidades y pasaron por mejor diferencia de goles. México, Panamá y Honduras terminaron con los mismo puntos tras cuatro jornadas disputadas, pero solo la Bicolor no pudo avanzar. El Salvador y Nicaragua tampoco hicieron los deberes en la Liga A y se despidieron del campeonato.