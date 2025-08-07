Honduras venció a El Salvador en el Campeonato Sub-15 de Concacaf, pero se despide del torneo

El único tanto de <b>Honduras </b>sobre los salvadoreños fue obra de <b>Elías Banegas</b> a los 45 minutos, tras recibir un pase filtrado que rompió la defensa, quedar solo ante el guardameta y definir cruzado con la derecha.En líneas generales, el combinado catracho fue mejor y mereció llevarse un marcador más abultado. Sin embargo, se despide del certamen luego de que <b>Panamá </b>le quitara el invicto a <b>México </b>con un sorpresivo triunfo por 2-3. Para que <b>Honduras </b>pudiera avanzar a la siguiente ronda, necesitaba que el ya clasificado <b>México </b>derrotata o empatara con <b>Panamá. </b>No obstante, los canaleros también culminaron con nueve unidades y pasaron por mejor diferencia de goles.<b>México</b>, <b>Panamá </b>y <b>Honduras </b>terminaron con los mismo puntos tras cuatro jornadas disputadas, pero solo la Bicolor no pudo avanzar. <b>El Salvador </b>y <b>Nicaragua </b>tampoco hicieron los deberes en la Liga A y se despidieron del campeonato.