Honduras venció a El Salvador en el Campeonato Sub-15 de Concacaf, pero se despide del torneo

El combinado catracho cerró la fase de grupos con nueve puntos que no fueron suficiente para clasificar a semifinales.

2025-08-07

La Selección de Honduras afrontó este jueves su cuarto y último partido de la fase de grupos del Campeonato Sub-15 de la Concacaf y se impuso por la mínima sobre El Salvador (1-0) en Costa Rica, aunque quedó eliminada del torneo.

Los dirigidos por el español Cristian Alessa terminaron la primera ronda con tres triunfos y solo una derrota. Sumaron nueve puntos que no fueron suficientes para avanzar a las semifinales.

El único tanto de Honduras sobre los salvadoreños fue obra de Elías Banegas a los 45 minutos, tras recibir un pase filtrado que rompió la defensa, quedar solo ante el guardameta y definir cruzado con la derecha.

En líneas generales, el combinado catracho fue mejor y mereció llevarse un marcador más abultado. Sin embargo, se despide del certamen luego de que Panamá le quitara el invicto a México con un sorpresivo triunfo por 2-3.

Para que Honduras pudiera avanzar a la siguiente ronda, necesitaba que el ya clasificado México derrotata o empatara con Panamá. No obstante, los canaleros también culminaron con nueve unidades y pasaron por mejor diferencia de goles.

México, Panamá y Honduras terminaron con los mismo puntos tras cuatro jornadas disputadas, pero solo la Bicolor no pudo avanzar. El Salvador y Nicaragua tampoco hicieron los deberes en la Liga A y se despidieron del campeonato.

Los cipotes de la Sub-15 debutaron con victoria sobre Panamá, luego golearon a Nicaragua, ayer perderon ante México y hoy cumplieron frente a El Salvador, pero no les ajustó para clasificar a la siguiente fase.

Cabe recordar que este torneo cuenta con un récord de 38 Asociaciones Miembro de Concacaf, además de un país invitado como Arabia Saudita y está dividido en tres ligas: A, B, y C. Los partidos en la llave de Honduras se jugaron en Alajuela, Costa Rica.

