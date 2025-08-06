Honduras sufrió su primera derrota ante México en el Campeonato Sub-15 de Concacaf, pero sigue con vida

La Selección de Honduras sufrió su primera derrota este miércoles en el Campeonato Sub-15 de la Concacaf por la tercera jornada de la fase de grupos. Los dirigidos por el español Cristian Alessa cayeron nada menos que ante los jóvenes de México por 2-0. Luego de vencer a Panamá y Nicaragua, Honduras fue superada esta tarde en Costa Rica con los goles de Paxon Ruffin al minuto 30 y de Daávian Kimbrough al 53 que le dieron la victoria al combinado azteca.

El tanto de Ruffin en la media hora de partido fue por una desconcentración de la zaga catracha, que dejó al delantero libre de marcas dentro del área pequeña y aprovechó para conectar un centro desde la derecha sin mayor problema. Los mexicanos sellaron la victoria con el golazo de Kimbrough tras una jugada individual por el costado izquierdo, ingresó al área y cruzó al meta catracho con un disparo por arriba. Con este triunfo, México lidera el grupo A con nueves unidades tras golear antes a Nicaragua (9-0) y El Salvador (4-0), por lo que lleva nueve puntos y se asegura su pase a las semifinales del torneo. Importante descatar que el cuadro mexicano compite con ocho jugadores que se han formado fuera de su país (Estados Unidos y Francia), y aún así la Bicolor intentó darle pelea en suelo tico.