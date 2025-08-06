Honduras sufrió su primera derrota ante México en el Campeonato Sub-15 de Concacaf, pero sigue con vida

La <b>Selección de Honduras</b> sufrió su primera derrota este miércoles en el Campeonato Sub-15 de la Concacaf por la tercera jornada de la fase de grupos. Los dirigidos por el español <b>Cristian Alessa</b> cayeron nada menos que ante los jóvenes de <b>México </b>por 2-0.Luego de vencer a <b>Panamá </b>y <b>Nicaragua</b>, <b>Honduras </b>fue superada esta tarde en Costa Rica con los goles de <b>Paxon Ruffin </b>al minuto 30 y de <b>Daávian Kimbrough</b> al 53 que le dieron la victoria al combinado azteca.