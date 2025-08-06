La Selección

Honduras sufrió su primera derrota ante México en el Campeonato Sub-15 de Concacaf, pero sigue con vida

La 'H' cierra este jueves la fase de grupos contra El Salvador y buscará el boleto a semifinales.

2025-08-06

La Selección de Honduras sufrió su primera derrota este miércoles en el Campeonato Sub-15 de la Concacaf por la tercera jornada de la fase de grupos. Los dirigidos por el español Cristian Alessa cayeron nada menos que ante los jóvenes de México por 2-0.

Luego de vencer a Panamá y Nicaragua, Honduras fue superada esta tarde en Costa Rica con los goles de Paxon Ruffin al minuto 30 y de Daávian Kimbrough al 53 que le dieron la victoria al combinado azteca.

Honduras aprovecha los groseros errores de Nicaragua y golea en el Campeonato Sub-15 de Concacaf

El tanto de Ruffin en la media hora de partido fue por una desconcentración de la zaga catracha, que dejó al delantero libre de marcas dentro del área pequeña y aprovechó para conectar un centro desde la derecha sin mayor problema.

Los mexicanos sellaron la victoria con el golazo de Kimbrough tras una jugada individual por el costado izquierdo, ingresó al área y cruzó al meta catracho con un disparo por arriba.

Con este triunfo, México lidera el grupo A con nueves unidades tras golear antes a Nicaragua (9-0) y El Salvador (4-0), por lo que lleva nueve puntos y se asegura su pase a las semifinales del torneo.

Importante descatar que el cuadro mexicano compite con ocho jugadores que se han formado fuera de su país (Estados Unidos y Francia), y aún así la Bicolor intentó darle pelea en suelo tico.

Ambos equipos cierran la primera vuelta este jueves, 7 de agosto. Honduras sigue con vida y se medirá ante El Salvador (9:00 AM) con la intención de obtener la clasificación, mientras que el 'Tri' enfrentará a Panamá y buscará terminar una fase perfecta sin todavía recibir un gol (11:00 AM).

Cabe recordar que la 'H' es la selección campeona de la primera edición del certamen y comparte el grupo A con México, Panamá, Nicaragua y El Salvador.

El Campeonato Sub-15 cuenta con un récord de 38 Asociaciones Miembro de Concacaf, además de un país invitado y está dividido en tres ligas: A, B, y C. Los partidos en la llave de Honduras se juegan en Costa Rica.

