Con Reinaldo Rueda al frente, Federación de Fútbol y patrocinadores sellan su apoyo para el Mundial de United 2026

La reunión, que convocó a reconocidos ejecutivos de Claro, Ficohsa, Diunsa, Zambos, TVC, Motomundo, Econo Renta Car, Hondubet, Infarma y Camas Olympia, comenzó con un video especial que retrató el semblante de la Selección y recordó que cada paso dado hasta ahora ha sido fruto del trabajo conjunto.“Los objetivos solo se cumplen en unidad, como están unidas las cinco estrellas de la bandera nacional: jugadores y cuerpo técnico, autoridades federativas, afición, prensa y patrocinadores”, expresó con serenidad y firmeza el profesor Rueda, dejando en la sala un eco de compromiso que todos asumieron.José Ernesto Mejía agradeció la lealtad inquebrantable de las marcas patrocinadoras y reforzó el mensaje de que este proyecto, aunque complejo, es posible.“Esta reunión es para unirnos y potenciar esa unión alrededor de la Selección. Tenemos marcas muy sólidas que apoyan el desarrollo del país y en este caso a nuestra selección. Este proyecto no es fácil, pero con el Profe Rueda tenemos la gran ilusión de clasificar”, señaló.