La solicitud que Reinaldo Rueda le ha hecho a Liga Nacional y que provocará un cambio en el calendario: "Es determinante, es un gana-gana"

A las puertas de continuar el camino eliminatorio al Mundial de United 2026, los ajustes en el calendario de la Liga Nacional podrían tener una variación, luego que el técnico de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda confirmara su petición. En un mano a mano sostenido con DIARIO DIEZ, el timonel de la Bicolor, confesó este pedido especial que ha tenido a bien solicitarlo a las autoridades de la Liga Nacional.

Muy claro y positivo en sus objetivos, Reinaldo Rueda quiere contar con mayor tiempo a los jugadores que militan en el campo nacional y para ello se deben hacer ciertos ajustes en la programación de las jornadas del Torneo Apertura. El estratega de la H no quiere afectar a los clubes en dichas jornadas en las que se involucra ciertos clásicos y así lo equipos tengan a la orden a sus seleccionados. "Se hizo una solicitud a la Liga Nacional para un ajuste dentro del calendario en la programación de los juegos que son clásicos, que revierte mayor intensidad, mayor exigencia, desgaste nervioso, todo lo que significa, y hay una solicitud ahí en las jornadas de que la jornada 7 pasará a la 6 y la 6 pasará a la 7, que eso implica que, por jornadas continuas, seguidas de clásicos cruzados, las 5 y las 6 van a quedar con clásicos ante la solicitud nuestra", contó. CALENDARIO DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA NACIONAL