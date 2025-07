Dani Turcios lanzó crítica contra futbolistas: "hay gran potencial, pero no quieren ponerlo a servicio de la Selección"

Elvis Danilo Turcios Fúnez, de 47 años, repaso detalles valiosos de su carrera en entrevista con Credi Esperanza y envió una fuerte crítica contra los seleccionados nacionales.

¿El gol más especial de su carrera? le consultaron al oriundo de Sonaguera, Colón, y respondió: "El gol que le hice a Jamaica en Tegucigalpa, fue el mejor, minuto 90...".

Además, reveló lo que le diría a un Dani Turcios joven: "Es difícil, todo lo que vivo hoy lo estoy disfrutando, cometí errores como todo joven que quiere comerse al mundo, no me arrepiento".

Jugar en la Selección de Honduras en 3 procesos y disputar el Mundial de Sudáfrica, lo llevará siempre en su corazón: "Es lo más grande, el amor más grande a un uniforme fue la camisa de la Selección, siempre fue especial".

Dani Turcios se refirió a los estadios que más le causaron impresión en su carrera futbolística: "Los del Mundial 2010, pero el Azteca te marcaba una diferencia y más cuando me paré ahí fue intimidante, más de 100 mil aficionados".

Turcios considera que la Bicolor actual tiene mucho potencial en el proceso con destino al Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, pero la crítica siempre debe estar presente.

"Hay mucho con gran potencial, lastimosamente no se quieren dar cuenta, no quieren ponerlo a servicio de la Selección. Hay muchos con gran potencia a futuro, esperamos que se comprometan cuando visten la camisa de la Selección porque cuando están en sus clubes lo demuestran. Me siento orgulloso de verlos cuando juegan en el extranjero", sostuvo.