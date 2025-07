¡Honduras los hirió! Seleccionado panameño no olvida la eliminación de Copa Oro: "Lo que más duele es que un equipo que no propuso nada..."

"Lo que más duele es que un equipo que no propuso nada nos ganó. Cuando vi el primer tiempo, dije 'va a ser igual que los otros partidos' le vamos a meter goles a Honduras, luego en el segundo tiempo no sé qué fue lo que pasó", fue lo que Eric Davis dijo semanas después de la eliminación de Panamá a manos de Honduras.

"En actitud pienso que nos ganaron y eso fue lo que les recompensó porque futbolísticamente no es que ellos hicieron algo mejor que nosotros, no nos ganaron futbolísticamente, no ganaron en ganar la segunda pelota y eso, ahí hicieron el gol y con un empate nos vamos a penales", aseveró el futbolista de 34 años que recién dejó de ser legionario para regresar a su país y firmar con el Plaza Amador.

Por último habló de su papel secundario que afronta ahora en el equipo panameño ya que perdió la titularidad por el costado izquierdo. "En la Copa Oro me sentía bien, estaba preparado, pero Jorge Gutiérrez hacía las cosas bien, entendí mi rol en ese momento, no me tocó mucho jugar, pero los minutos que me dio el profe los hice bien. Seguramente voy a volver a mi nivel"