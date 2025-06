Hoy tienen prohibido una comida en especial: ¿Cómo es la alimentación de la Selección de Honduras de cara al juego ante Curazao?

La Selección de Honduras se juega este martes en la noche la clasificación a la segunda fase de la Copa Oro y todos los detalles, como la comida, son vitales para tener al plantel en estado óptimo de cara a ese combate ante Curazao. ¿Qué come el plantel de la representación nacional en el día del partido? “En el desayuno procuramos no poner frijoles, sino que ponemos una estación de omelettes”. Oswaldo Sandoval, chef de la Selección de Honduras, atendió en exclusiva a Diario Diez y reveló detalles de la alimentación del conjunto patrio.

Cuéntenos, ¿cómo es el menú de la Selección? Nosotros desarrollamos un menú junto con el cuerpo médico y técnico, obviamente con la aprobación del profe Rueda. Nosotros estructuramos un menú con base a suficiente carbohidrato, porque el nivel de recuperación tiene que ser casi de inmediato, es un partido casi detrás de otro; hay muy poco tiempo para recuperar. Hacemos una dieta bastante completa, más o menos basada en unas 6,500 a 7,000 calorías. Se hace un menú extendido con entradas, una sopa, generalmente siempre nosotros colocamos una sopa o una crema con el mayor cuidado y detalle, dependiendo del clima. Tratamos de no obviar nuestra parte cultural, como comemos los hondureños, porque eso para nosotros es muy importante. No quiere decir que cuando usted va a tener una dieta para un atleta de alto rendimiento tiene que comer feo, porque esa es muchas veces la idea que tiene la gente. Si usted está en dieta, tiene que comer feo y no es así.

¿Qué jugadores piden dos veces? Bueno, de decir qué piden dos veces y mencionar dos veces es un poquito complicado, porque es comprometer. Depende de cada uno de los puestos. Todas las posiciones merecen una dieta especial, no es lo mismo un arquero o un mediocentro, por el desarrollo de la capacidad física, de toda la exigencia física que cada uno tiene. El que necesita más, come más. Si hay una comida que un futbolista puede omitir, ¿sería desayuno, almuerzo o cena? Si nosotros tomamos como la parte científica de la nutrición deportiva con el ayuno intermitente, se puede obviar un desayuno siempre y cuando se haga de una manera controlada. Es decir, con el visto bueno del cuerpo médico, porque si usted hizo una ingesta muy pesada una noche anterior, usted puede pasar un periodo de 12, 14, 16 y 18 horas sin tomar alimentos, sin tomar alimentos sólidos. Una vez que rompe el ayuno, precisamente con el desayuno, usted lo correcto es hacerlo con proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es lo primero que va a absorber. Si usted absorbe carbohidrato, el carbohidrato inmediatamente se va a transformar en azúcar y el azúcar en grasa. Aquí en esta concentración de Santa Clara, ¿normalmente qué desayuna la Selección? Pues, nosotros siempre ponemos énfasis en proteína. Los huevos no pueden faltar, proteína láctea con queso, leche descremada, deslactosada. Procuramos hacer panqueques con harina integral, con 0% grasa. Tratamos de que todos los productos que se cocinen sean con la grasa natural del producto y estructurar una base donde ellos tengan opciones. No uno encasillarlos en solamente una cosa, porque a fuerza ni el agua es buena. Cuando usted va dándoles opciones, lo hace un poco más fácil porque a veces se vuelve rutinario. Nosotros planificamos para llegar a la final y no solo para venir a participar. Llegar al desayuno y encontrarse con lo mismo otra vez, se vuelve demasiado tedioso, entonces procuramos eso, y el jugador tiene esa ventaja, puede o meterle la fruta, un poco a la avena; procuramos bajar un poco la cantidad de azúcar u omitirla.

¿En el almuerzo qué generalmente comen los jugadores? Bueno, el almuerzo también lo hacemos bastante variado. Siempre procuramos hacer el menú extendido con una sopa. La sopa de nosotros por supuesto, la de frijoles no puede faltar. También sopa de pollo, pescado, costilla. Toda la sopa que nosotros consumimos como hondureños son las que se pueden brindar a los jugadores. Tratamos de extraer la cantidad exagerada de grasa y procuramos que vaya cargada con bastantes vegetales. En este caso siempre tenemos dos opciones de proteína: sea pollo-pescado, pescado-cerdo, o pollo-cerdo. Procuramos carbohidratos de absorción rápida como la pasta, que generalmente es lo que más se consume a la hora de competencia. Esto porque te recupera tu glucógeno muscular y ayuda a que te puedas recuperar de ese desgaste físico que tienes y darte gasolina para el siguiente juego. Hace dos días, estamos metiendo una cantidad considerable de carbohidratos para que el jugador, al momento que lo necesita, al momento que lo requiera, lo utiliza y después hacemos justamente como una ventana anabólica. Cuando termina el partido, empieza el proceso de recuperación. (8:14) Tenemos 30, 40, casi hasta una hora para poder volverlo a recuperar y que ellos estén preparados para el siguiente partido.

¿Y la cena? Se hace más o menos de la misma manera, procuramos que no hayan carnes rojas, eso lo tratamos de omitir porque el periodo de digestión es un poquito más lento con las carnes rojas. Generalmente siempre va pescado, pollo y tratamos de hacerlo de diferentes formas: a veces estofado, al grill, procurando siempre quitarle la piel o a veces poniéndole hueso, como haciendo un pollo a la parrilla con hueso, algún chimichurri y ese tipo de maneras.