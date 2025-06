"Difícil porque a veces uno quisiera estar ahí, definitivamente cuando llega ese momento a veces los recuerdos retornan a uno y quisiera retroceder el tiempo y volver a esas canchas, volver a sudar esa camisa que tanta alegría, tanta gloria, tanta emoción nos dio. Pero ahora pues estamos en esa nueva faceta como aficionado".

Y agrega: "Creo que la selección hoy por hoy, alrededor de ella hay mucha incertidumbre, se ganó contra Salvador, pero efectivamente pues seguimos sin convencer, creo que la responsabilidad ahora de cada uno de los jugadores es elevar su nivel, tomando en cuenta que el CONCACAF ha crecido, o sea, ver a Curaçao jugar, ver a Costa Rica jugar, ver a Haití jugar en esa Copa de Oro de la forma que lo están haciendo, de un fútbol dinámico, tendencia de la pelota".

DURA CRÍTICA A LOS JUGADORES

"Es una cuestión de cuál no se están dando cuenta de que estamos quedando muy atrás comparado con lo que Honduras había representado, después de ser, digamos, el equipo sensación de Centroamérica, ¿verdad?, donde el cual había un respeto, pues hoy por hoy, obviamente, eso no ha sido así",

BAJO NIVEL DE JUEGO EN LA SELECCIÓN

"Hay un bajón bastante notable y creo que ahora, mañana, estamos de igual forma, como dicen por ahí, socando a ver qué va a pasar, porque no recuerdo cuándo fue la última vez en aquellos años, en aquella época donde nosotros quedamos eliminados en la primera faceta, espero que no sea así, mañana, sin duda, va a ser un gran partido, con un equipo muy dinámico que profundiza, creo que hasta ahora Honduras no había tenido un equipo más allá de Canadá que lo atacara tanto, El Salvador especuló mucho el día que jugaron en Houston y yo creo que este equipo (Curazao) no lo va a hacer, tomando en cuenta que le urge también ganar con nosotros y mañana, sin duda, va a ser un partido muy vibrante".

LOS ASPECTOS A MEJORAR EN LA BICOLOR

"Más que todo esa desconfianza, verdad, esa desconfianza y también hay que decirlo, el hecho de que en tramos o en circunstancias se ha visto como que no saben dónde están, ya que de entender que representar a tu país es lo máximo, representar a tu país representa el mayor de los orgullos para un seleccionado y así debería de entenderlo y por lo tanto ir enfocados ahí en el cual hemos visto como una especie de un relax, verdad, donde se va a pasear, como que se va a hacer vida social, como que se va a hacer hobby, como que se va, ese tema de las redes sociales, cosas que antes no existían, de una forma u otra parece mentira pero desenfoca, desenfoca porque de una forma pasa factura".

SUPLENCIA DEL CHOCO Y PALMA

"Eso que pasó me gusta mucho porque ahora van a entender todos de que nadie tiene un puesto fijo en la selección y eso va a generar competencia, competencia que le va a servir mucho a la selección y creo que también ha formado parte de la falencia, la escasez de grandes jugadores ha venido de repente a mermar un poco ese nivel de competencia pero creo que los cambios que hizo Rueda le funcionó y por lo tanto los que se querían titulares se dan cuenta de que tienen competencia y ahora creo que le van a poner a todo el mundo para no perder su puesto y eso es importante".

UNA VARIANTE ANTE CURAZAO

"El equipo que gana tiene que repetir, es una regla, yo creo que como te digo es un partido muy importante pero los que jugaron lo hicieron bien, lo hicieron muy bien la verdad y por lo tanto para mí merecen continuar y yo quizás el único cambio que de repente haría sería a Benguché por poner a Yustin"

PROPUESTA DE JUEGO QUE SE DEBE TENER

"No podemos especular, no podemos ir a ver qué pasa, es un partido en el cual por lo que había pasado contra el Canadá jugárnoslas o sea hoy por hoy nos corresponde una responsabilidad no tirárnosla a las víctimas o sea nosotros somos Honduras.

"Tenemos que ir a buscar el partido, no vale la pena especular, hay que poner todo en el campo y partirse la madre, buscar ese resultado, sea que ganemos, sea que perdamos; si tenemos que perder que vendamos cara a la derrota porque ya estamos pensando en la eliminatoria en la que todo el mundo va a tener un nivel óptimo para competir de tú a tú de aquí en adelante contra cualquier selección".