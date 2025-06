Pavón advierte que Honduras no debe confiarse y revela su pronóstico ante Curazao: "Yo me la jugaría con Benguché"

El exfutbolista del Real España expresó que el empate de los caribeños ante Canadá cambia el escenario y obliga a la Bicolor a no confiarse. "Vimos el último resultado de la selección de Curazao contra Canadá, que empataron 1-1 y fue un partido de ida y vuelta. Canadá no pudo superar como se esperaba a una Curazao, que ese triunfo para nosotros de Canadá contra Curazao nos hubiese dejado más tranquilos, pero ahora, con la situación de que Curazao también se puede meter a la siguiente fase, obliga más que todo a Reinaldo Rueda y sus dirigidos a no tener esa conformidad de haber ganado el último partido contra El Salvador y de que ese partido va a ser fácil".

Sobre la actualidad de la Bicolor, Pavón añadió: "Me parece a mí que ya lo que se hizo contra Canadá es historia, lo que se hizo contra El Salvador es historia, ahora hay que comenzar de cero, rebobinar la situación para sacarle provecho y que Curazao no sea la sorpresa, pero va a ser un partido difícil y complicado", expresó para La Voz del Experto.

Consultado sobre a qué debe apostar Reinaldo Rueda ante Curazao, Pavón fue claro: la posesión de balón será clave. "Ya tenemos un antecedente contra ellos, porque son jugadores que la mayoría milita en Europa, y a lo que debe apostar Rueda es a la posesión de pelota. Contra El Salvador no se vio mucho, fueron superiores en la posición de la pelota y contra Curazao va a ser fundamental: el proceso del balón, darle vuelta de un lado a otro y no competirle de tú a tú a una selección que sabemos que nos va a ganar en velocidad, potencia y en juego aéreo. Va a ser fundamental el no cometer faltas cerca del área; va a ser importante que los jugadores sean conscientes de eso".

Respecto al rendimiento ofensivo de Honduras en el partido ante El Salvador, Pavón reconoció que se concretaron las pocas oportunidades generadas, pero no hubo un dominio claro en la creación. "Contra Curazao va a ser todo lo contrario, porque en velocidad no les vamos a ganar, en cuerpeo tampoco les vamos a ganar, entonces ahí tiene que ejercer la inteligencia de los jugadores, tanto como Álvarez, Edwin Rodríguez, el mismo Romell Quioto, los que estén en la mitad de la cancha: Kervin Arriaga, Deybi Flores".

VER TAMBIÉN: TABLAS DE POSICIONES DE LA COPA ORO 2025

Carlos reveló lo que necesitará Honduras ante Curazao: "Va a ser fundamental la posesión de la pelota, el cambio de ritmo. Con el gol ante El Salvador, esa triangulación de Kervin a Álvarez, de Álvarez a Quioto, de Quioto a Rodríguez y Rodríguez nuevamente descargó para Quioto, y la potencia ahí le sacó provecho. Los espacios van a ser fundamentales. Así que me parece que los jugadores (me imagino que va a repetir el profe Rueda) en medio campo van a ser fundamentales, los que tienen buen pie como Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, y aprovechar los espacios que puedan dejar los jugadores de Curazao".

En cuanto al debate en la delantera entre Yustin Arboleda y Jorge Benguché, Pavón reveló cuál es su preferencia táctica: "Yustin entró muy bien ante El Salvador. Creo que entre Yustin y Benguché tienen un juego parecido. Creo que yo me la jugaría al principio con Benguché para que me los canse un poquito a los de Curazao, y ya después tendría la oportunidad de ingresar a Yustin Arboleda, porque de cambio lo hace muy bien, pero repito, es un juego similar al que hace Benguché".

Durante la transmisión en vivo, Pavón también fue consultado sobre la tradicional práctica entre futbolistas de rapar a los debutantes con la Selección de Honduras. Nuestro periodista Daniel Ramírez recordó el caso de Carlos ‘Chapetilla’ Mejía, quien regresó pelón al Real España y, según Héctor Vargas, nunca volvió a ser el mismo. "Son códigos, solo los que fuimos futbolistas sabemos lo que significa eso: el debutar con tu selección. Siguen manteniendo esa situación de que al que debuta lo 'pelonean'. Eso es de hace años y lo siguen manteniendo. Si no ofende o no molesta a nadie, eso no molesta y no influye mucho. Lo que dice el profe Vargas de que 'Chapetilla' bajó el nivel, ¿era Sansón 'Chapetilla' o qué? Le cortaron el pelo y perdió la fuerza".