Carlos Pavón revela detalles claves tras la derrota ante Canadá y se pronuncia: "Lo que sucedió ayer fue lamentable"

Además, criticó el planteamiento de Rueda , especialmente la improvisación con Alexy Vega y los constantes cambios de posición: “Se vio demostrado, al inicio se vio a Alexy Vega atrás de Quioto y como no dio resultados, estaban cambiando de posiciones entre Vega, Palma y Quioto. Se habla mucho del Choco Lozano porque es el goleador, pero hay que tocar otros temas importantes porque el reflejo de todos estos seis goles que nos hizo Canadá no fue porque ellos fueron superiores, pero los errores puntuales que cometes contra Antigua y Barbuda, ante Canadá te pasan factura”.

Nuestro periodista, Daniel Ramírez le consultó si Lozano debería seguir siendo titular en la "H", a lo que Pavón respondió sin dudar: “Para mí, el Choco Lozano no es un centro delantero. Él en Europa siempre ha jugado por fuera o de enganche. En Honduras a él lo han titulado como centro delantero y para mí, es el primer error que comete Reinaldo Rueda”. En ese sentido, sugirió que se debería pensar en otros nombres como Jorge Benguché, Yustin Arboleda o Romell Quioto, aunque reconoció las limitaciones actuales: “Creo que Benguché en Liga Nacional sí hace goles, Yustin Arboleda no es titular en Olimpia y ese puede ser el temor de Reinaldo Rueda”.

“No sé qué quiso hacer el Choco Lozano en esa jugada donde en partidos como esos vas a tener pocas opciones de rematar a portería, y como delantero tiene que tener la sapiencia de que en un partido vas a tener 3-4 jugadas claras de gol y si no estás atento a que de las 3 que te queden mínimo una tenés que completarla, entonces no estás en lo que tenés que estar, no es tu rol de goleador”, expresó con molestia Pavón. Afirmó que, pese a haber defendido anteriormente al delantero, esta vez lo dejó “muy molesto”, ya que un jugador con su experiencia “tiene que definir esa jugada con la punta del pie, con lo que sea”.

En cuanto al estado anímico del equipo, Pavón no fue menos duro: “Veo una selección de muy amigos, todos se respetan y hay que romper ese hielo porque ayer los errores fueron muy puntuales donde a veces se merecen una regañada, una llamada de atención porque ayer éramos un equipo de fantasmas en el campo, deambulando, donde la comunicación faltó muchísimo. Ellos bien lo saben que le quedaron mal a la afición y a Honduras”.

Consultado sobre si cree que esta generación tiene lo necesario para cambiar el rumbo, fue claro: “Debería cambiar la historia, deberían tener esa sangre porque después de una derrota como estas, te hace entrar en consciencia porque lo que sucedió ayer fue lamentable”.

Otro de los temas que abordó fue el caso de Andy Najar, quien decidió no disputar la Copa Oro para enfocarse en las eliminatorias, a pesar de tratarse de fechas FIFA: “La federación por qué permite esta situación, sabiendo que se necesita a un futbolista como Andy Najar. El suplente que en este caso es Cristopher Meléndez no tuvo una buena actuación ayer, no fue fácil su presentación ante Canadá y la pasó muy mal. El caso de Andy Najar me parece muy extraña su posición y que también aceptaron los federativos, sabiendo que lo más importante es la Copa del Mundo, pero Honduras no se puede dar el lujo de dejar jugadores importantes para un torneo como la Copa Oro”.

Pavón también hizo una reflexión personal: “Yo nunca tuve uno de esos contratos que te prohíban ir a la selección, de hecho, hasta me corrieron de un equipo por venir a la selección. Ósea, se entiende que quien te paga es tu equipo, pero hay que hacer entender a tu equipo de que la selección es lo máximo para cualquier jugador. El hecho de decir que ‘no, prefiero ir a mi equipo porque se pueden molestar’, yo solo entendería eso cuando son partidos amistosos, pero cuando es una fecha FIFA o un torneo donde Honduras requiere de sus mejores jugadores...”.