Carlos Pavón revela su 11 titular de Honduras ante Canadá y lo que dice de Choco Lozano: "no es un mal futbolista, pero no ha dado tranquilidad"

¿Raúl García debería ser titular ante Canadá? "Hay que entender que estos torneos no son para probar jugadores. Me parece que sería una presión para él".

Se viene el duelo ante Canadá, pero hay dudas: "El rendimiento de la Selección no ha sido muy vistoso por decirlo así, tiene los tres puntos cuando ganan los partidos, pero no con la convicción ni con la tranquilidad que le pueda dejar a la afición al mismo técnico y al jugador. Estos partidos son muy importantes en Copa Oro, para revertir la situación y cambiar el chip porque sabemos lo que representa la Copa Oro, deben tomar en cuenta la camiseta que están defendiendo, están jugando por una nación, eso lo diferencia por un equipo de fútbol. Los chicos deben darse cuenta que están en la Selección, te debería de incentivar para tratar de hacer un buen papel".

El Choco Lozano no pasa por su mejor momento: "Toda la afición se lo ha hecho cuando escucha el nombre del Choco Lozano. Choco Lozano no es un mal futbolista, le cuesta hacer goles en la Selección. No es lo mismo jugar en un equipo, que jugar en la Selección, no ha creado ese jugador que la gente tenga confianza en él, no ha mostrado esa tranquilidad, no le han salido las cosas. Jorge Benguché tampoco convence al profesor Reinaldo Rueda. Yustin Arboleda está recién adaptándose, eso dificulta el hecho de ser técnico, ¿a quién pongo en momentos importantes".

"Yo siento esa frustración, yo jugué en esa posición. Y al ver esas jugadas del Choco y no las concreta, yo digo "Wow". ¿Qué le ven al Choco? Para mí no es un mal futbolista, el hecho que haya jugado más de 10 años en España es porque le vieron algo".

Análisis táctico: "No, yo digo que moviendo un poco las piezas pondría un 4-4-1-1. Yo pondría al Choco, pero no como centro delantero. O que Quioto y Choco pivoteen, los centros delanteros dependen mucho de los volantes. El profesor Reinaldo Rueda debe saber cómo jugar este partido, porque si no jugamos con energía nos podría ir muy mal".