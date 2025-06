¿Revancha en Copa Oro? Quioto lanza advertencia a Canadá, se olvida de la Eliminatoria y deja mensaje a la afición hondureña

Honduras ha mostrado que ante rivales de alto nivel se potencia. ¿Puede pasar lo mismo esta vez ante Canadá? "Sí, esperemos que así sea. Hemos tenido la oportunidad de enfrentar a grandes rivales y ojalá que esta oportunidad contra Canadá no sea la excepción, que podamos hacer un gran partido, que no nos pueda pesar y ojalá el resultado juegue a nuestro favor".

Luego de los dos partidos iniciales en junio, ¿Qué lecciones traemos para esta Copa Oro? “Bueno, por ahí esos partidos que afrontamos en junio creo que nos dejaron una enseñanza: que las oportunidades que tengamos tenemos que aprovecharlas, que tenemos que ser bastante eficaces en el frente de ataque y seguir trabajando".

A nivel individual, más allá de lo colectivo, que es lo más importante, ¿también para ti es una revancha con la selección, tan cerca de la eliminatoria? "No hay que tomarlo como revancha, sino como una oportunidad de seguir creciendo. Sabemos que estos partidos nos ayudan para eso".

¿Qué se le puede decir al pueblo hondureño, ya que hay una parte que no confía en el grupo? "Que sigan creyendo en nosotros, que siempre tengan esa fe como nosotros nos la tenemos. Sabemos que no ha sido fácil, los resultados están ahí, pero no de la manera que hemos querido, y tampoco ellos. Pero que estén tranquilos, que nosotros vamos a seguir intentando y ojalá los resultados puedan darse de la mejor manera".

¿Qué tan importante es esto de cara a la eliminatoria que arranca en septiembre? “Creo que esto nos sirve de mucho para seguir compartiendo y conociéndonos dentro de la cancha".