Yustin Arboleda: "En Olimpia la presión es solo de la afición, aquí representamos a la selección y son 10 millones de habitantes"

Reinaldo Rueda y Yustin Arboleda, que son parte de la Selección de Honduras, comparecieron en conferencia de prensa en la víspera del duelo ante Curazao, donde definirán a uno de los clasificados a cuartos de final de la Copa Oro 2025.

El colombiano nacionalizado hondureño respondió a lo que le cuestionaban. "Todos los que estamos acá tenemos que tener esa disposición cuando el cuerpo técnico nos requiera, debemos estar prestos a eso y hacer las cosas de la mejor manera en beneficio de la selección".

"Me siento contento, es una etapa de mi carrera donde cada oportunidad que Dios me da la aprovecho. El grupo me recibió bien y eso siempre será importante, me siento uno más porque me lo han hecho sentir así, agradecido con Dios por esta oportunidad", dijo sobre su experiencia en la 'H'.