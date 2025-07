OFICIAL: Honduras conoce los días y horarios de los primeros partidos de la Eliminatoria Mundialista rumbo a United 2026

Jueves 4 de septiembre 2025



(5:30 PM) Surinam vs Panamá - Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR.



(8:00 PM) Guatemala vs El Salvador - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA.



Viernes 5 de septiembre 2025



(4::00 PM) Bermuda vs Jamaica - Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER.



(6:00 PM) Trinidad y Tobago vs Curazao - Hasely Crawford Stadium, Puerto España, TRI.



(6:00 PM) Haití vs Honduras - Estadio Ergilio Hato, Willemstad, CUW.



(8:00 PM) Nicaragua vs Costa Rica - Estadio Nacional, Managua, NCA.