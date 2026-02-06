Guyana debuta a lo grande y presiona a Honduras en el Premundial Sub-17 rumbo al Mundial de Qatar

Inició la actividad del grupo H del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/mike-arana-capitan-seleccion-sub-17-honduras-retos-jugadores-admira-finta-preferida-HD29196881" target="_blank">Premundial Sub-17</a></b> de la Concacaf y la ciudad de San Pedro Sula es una de las sedes en la búsqueda de los boletos al Mundial de Qatar 2026.La selección de <b>Guyana derrotó por 1-0 a su similar de Bermudas</b> en el primer duelo de la triangular donde también participa Honduras y de la cual Surinam no se presentó debido a problemas internos.