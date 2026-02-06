Guyana debuta a lo grande y presiona a Honduras en el Premundial Sub-17 rumbo al Mundial de Qatar

La selección de Guyana derrotó por 1-0 a su similar de Bermudas en el primer duelo de la triangular donde también participa Honduras y de la cual Surinam no se presentó debido a problemas internos.

Inició la actividad del grupo H del Premundial Sub-17 de la Concacaf y la ciudad de San Pedro Sula es una de las sedes en la búsqueda de los boletos al Mundial de Qatar 2026.

Matthew Steward anotó el único gol al minuto 66 del encuentro desarrollado en el estadio Morazán de la zona industrial de la nación centroamericana.

Con este debut, Guyana lidera el grupo H con 3 puntos, Bermudas sin nada y Honduras todavía no debuta. Su duelo inaugural sería este mismo viernes 6 de febrero ante Surinam, pero quedó cancelado.

La Bicolor, que es dirigida por el técnico Merling Paz, tendrá su estreno el domingo 8 de febrero desde las 7 de la noche en el estadio Morazán en la fecha 2 del grupo H.

Su rival es Guyana, quien también cerrará su participación en la triangular donde tratará de sellar su boleto histórico al Mundial de Qatar a finales del 2026.

Honduras tendrá su cierre en el evento frente a Bermudas el miércoles 11 de febrero desde las 7 de la noche en el estadio Morazán. Si saca el mejor de los resultados ante Guyana irá por la celebración y el pase a la justa mundialista.

Concacaf otorga 8 boletos directos al Mundial de Qatar 2026 y en estos días se están desarrollando las actividades en los otros grupos y sedes asignados.