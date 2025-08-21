El anuncio de Reinaldo Rueda que sorprende antes del debut de Honduras en la Eliminatoria: "Quiero salir por la puerta grande"

Este jueves la <b>Federación de Fútbol de Honduras (FFH)</b> anunció los precios de la boletería de cara al compromiso ante<b> Nicaragua </b>por la jornada dos de la <b>Eliminatoria Mundialista </b>en partido a disputarse en el <b>Estadio Nacional Chelato Uclés</b> de Tegucigalpa.Dentro de la conferencia realizada en la capital de Honduras estuvo presente <b><a href="https://www.diez.hn/laseleccion/reinaldo-rueda-recibe-reves-seleccion-honduras-eliminatorias-concacaf-rumbo-mundial-2026-EB27041371">Reinaldo Rueda</a></b>, quien sorprendió al aseverar que tiene contemplado retirarse como director técnico luego de dirigir a la <b>Selección Nacional.</b>DIARIO DIEZ le consultó a estratega colombiano, que mencionó que desea tener más tiempo de calidad con su familia y su sueño finalizaría con la clasificación a la<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-vs-nicaragua-boleteria-eliminatoria-mundialista-estadio-nacional-chelato-ucles-GC27075939" target="_blank">Copa del Mundo de Norteamérica</a> 2026.</b>Además, analizó el bajo ritmo del Choco Lozano con el Santos Laguna. El técnico de la Bicolor reveló que el ariete catracho tiene ofertas del fútbol hondureño y que desea que el ex Olimpia sume minutos.