FFH aclara el tema Bryan Róchez en la Selección de Honduras y adelanta: “Son seis finales que vamos a jugar, no habrá nada fácil”

El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón, brindó detalles sobre la preparación de la Selección Nacional de cara a la eliminatoria mundialista. Destacó que este es un momento de “mucha emoción” y pidió a la afición llenar el estadio en el duelo de local ante Nicaragua el martes 09 de septiembre. “Ocupamos que la afición nos llene el estadio para asegurar esos puntos”, expresó.

Además, confirmó la habilitación de 22,000 boletos en coordinación con Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) para garantizar seguridad en las graderías de sol centro, gradas que actualmente están deshabilitadas por la construcción del centro comercial en el estadio Chelato Uclés. “Aquí en la selección jugamos todos los hondureños, así que tenemos todo el apoyo de Condepor en ese tema y vamos a tener toda la logística lista para que no haya ningún problema en la gradería de centro.”