FFH aclara el tema Bryan Róchez en la Selección de Honduras y adelanta: “Son seis finales que vamos a jugar, no habrá nada fácil”

El directivo confirmó detalles de la convocatoria, costos de viajes a Curazao y el partido clave contra Nicaragua en Tegucigalpa.

2025-08-21

El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón, brindó detalles sobre la preparación de la Selección Nacional de cara a la eliminatoria mundialista. Destacó que este es un momento de “mucha emoción” y pidió a la afición llenar el estadio en el duelo de local ante Nicaragua el martes 09 de septiembre. “Ocupamos que la afición nos llene el estadio para asegurar esos puntos”, expresó.

Además, confirmó la habilitación de 22,000 boletos en coordinación con Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) para garantizar seguridad en las graderías de sol centro, gradas que actualmente están deshabilitadas por la construcción del centro comercial en el estadio Chelato Uclés. “Aquí en la selección jugamos todos los hondureños, así que tenemos todo el apoyo de Condepor en ese tema y vamos a tener toda la logística lista para que no haya ningún problema en la gradería de centro.”

En cuanto al itinerario de la Selección para las próximas semanas, Salomón explicó que la convocatoria final se dará a conocer la próxima semana, después de la sexta jornada del Apertura 2025-2026. El dirigente también abordó la situación de Bryan Róchez y su llamado a la ‘H’, aclarando que como dirigentes “es un tema deportivo, no tenemos que involucrarnos”. Asimismo, Salomón desestimó rumores de diferencias con la Liga Nacional tras la negativa a la petición del entrenador Reinaldo Rueda, y aseguró que existe buena comunicación con sus dirigentes.

Respecto a Nicaragua, próximo rival en casa, destacó su crecimiento futbolístico bajo la dirección del chileno Marco Antonio Figueroa y advirtió que la clasificación será una tarea complicada: “Son seis finales que vamos a jugar, seis partidos de batalla, y no habrá nada fácil”.

La Selección viajará el 3 de septiembre desde Palmerola hacia Curazao, donde enfrentará a Haití, y regresará al día siguiente al país. Posteriormente, se instalarán en Tegucigalpa para disputar el segundo compromiso el 09 de septiembre. Recalcó la millonaria inversión que implica cada viaje de la Selección, considerando traslados desde Europa y logística general. Subrayó que no hay esfuerzo demasiado grande cuando el objetivo es que “los 10 millones de hondureños queremos estar en el Mundial”.

