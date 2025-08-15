¿Habilitarán sol centro ante Nicaragua? Ernesto Mejía revela agenda de Honduras en Eliminatoria y piden cambio a Liga Nacional

Los aficionados hondureños se frotan las manos para el inicio de la Eliminatoria Mundialista. La Bicolor tiene una dura salida en la cuadrangular. Primero visitan a Haití en Curazao y luego recibe a Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés. De cara a realizarse estos partidos en el mes de septiembre, José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, reveló la agenda de La H en la cuadrangular final. Aseveró que en el primer viaje harán una inversión de 100 mil dólares por vuelo chárter. Otro detalle que dejó a entrever, es que la localidad de sol centro será habilitada para el compromiso ante Nicaragua en el recinto capitalino. Recordemos que esta zona aún no está habilitada para los juegos de Liga Nacional, ya que CONDEPOR está construyendo un moderno centro comercial. ¿Qué pasa con los legionarios que están lesionados?

DECLARACIONES

Hubo una petición a la Liga Nacional, ¿en qué consiste?

Se solicitó que cambiaran la jornada siete por la seis, para evitar que los clásicos se pudieron jugar sin seleccionados. Estamos a la espera, la Liga se había pronunciado favorablemente a la petición de Reinaldo Rueda, pero entiendo que hubo una carta pidiendo desconsideración, desconozco si se van a volver a reunir, entiendo que sí, solo estamos esperando que los equipos puedan apoyar a la Selección Nacional. Se vienen los partidos de Eliminatoria, ¿cuáles son avances para estos juegos? Con 30 mil almas en el Nacional

Sí, está toda la logística coordinada, los chárter contratados, todo eso lleva un trabajo de muchísima gente, en la federación hay gente competente, estamos contentos que todo se dé para el pitazo inicial en Curazao. Esperamos sacarlo adelante. Esperemos se llene el estadio que las 30 mil almas alienten ante Nicaragua. ¿Contra Costa Rica en SPS?

Contra Nicaragua vamos a jugar en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Contra Costa Rica lo estamos decidiendo si en SPS o Tegucigalpa. Pronto lo vamos a dar a conocer. Es importante que el 9 de septiembre estemos todos, es un partido duro, vendremos de jugar de Haití, es una selección complicada, esperemos comenzar con buen pie.