¿Habilitarán sol centro ante Nicaragua? Ernesto Mejía revela agenda de Honduras en Eliminatoria y piden cambio a Liga Nacional

<b>El calendario apretado de Liga Nacional y Selección Nacional</b><br />Sí, tenemos un calendario apretado. Recuerden que ahora está la Copa Centroamericana. Esperamos que en las próximas fecha FIFA ese apoyo se siga dando. Los jugadores estarán 72 horas antes que comience la ventana FIFA, por primera vez. La Federación de Fútbol de Honduras emitió una resolución, que ya se habló con los clubes, que 72 horas antes que comience la ventana FIFA estarán a disposición de la Selección. Tenemos un Mundial cerquita y con estadios que podrían estar llenos de hondureños. <b>Seguimiento a los legionarios</b><br />Se les da un seguimiento constante, no solo el profesor Reinaldo Rueda, sino el resto del cuerpo técnico. Se les está dando un seguimiento a los fichajes en Europa: Julián Martínez, Bryan Róchez, entre otros. Hay preocupación por jugadores tocados. Denil Maldonado tuvo un pequeño contratiempo en el tobillo, Kervin Arriaga se está recuperando de un hematoma. <b>¿De cuánto es la inversión?</b><br />Es una inversión bastante grande con el vuelo chárter, porque a Curazao viajaremos desde Palmerola, son casi tres horas de vuelo, nos ahorramos salir de Panamá, nos ahorramos hacer escala en Miami. Es un viaje que ronda los 100 mil dólares el chárter que haremos a Curazao. Esperemos que la afición llene el estadio, que la Selección vaya con toda las comodidades. <b>¿Vuelos chárters para Nicaragua y Costa Rica?</b><br />Para el partido contra Nicaragua, Costa Rica en la última fase de noviembre, vamos a tener que contratar dos vuelos chárter. Le confirmo que ambos viajaremos en vuelo chárter.