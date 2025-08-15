La Selección

¿Habilitarán sol centro ante Nicaragua? Ernesto Mejía revela agenda de Honduras en Eliminatoria y piden cambio a Liga Nacional

El secretario de la Federación de Fútbol de Honduras adelantó que están solicitando cambiar la jornada siete del Apertura y mostró preocupación con los legionarios lesionados.

2025-08-15

Los aficionados hondureños se frotan las manos para el inicio de la Eliminatoria Mundialista. La Bicolor tiene una dura salida en la cuadrangular. Primero visitan a Haití en Curazao y luego recibe a Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

De cara a realizarse estos partidos en el mes de septiembre, José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, reveló la agenda de La H en la cuadrangular final. Aseveró que en el primer viaje harán una inversión de 100 mil dólares por vuelo chárter.

Otro detalle que dejó a entrever, es que la localidad de sol centro será habilitada para el compromiso ante Nicaragua en el recinto capitalino. Recordemos que esta zona aún no está habilitada para los juegos de Liga Nacional, ya que CONDEPOR está construyendo un moderno centro comercial. ¿Qué pasa con los legionarios que están lesionados?

Rueda tiene un dolor de cabeza para hacer la convocatoria de Honduras para septiembre: los futbolistas lesionados son duda

Hubo una petición a la Liga Nacional, ¿en qué consiste?
Se solicitó que cambiaran la jornada siete por la seis, para evitar que los clásicos se pudieron jugar sin seleccionados. Estamos a la espera, la Liga se había pronunciado favorablemente a la petición de Reinaldo Rueda, pero entiendo que hubo una carta pidiendo desconsideración, desconozco si se van a volver a reunir, entiendo que sí, solo estamos esperando que los equipos puedan apoyar a la Selección Nacional.

Se vienen los partidos de Eliminatoria, ¿cuáles son avances para estos juegos? Con 30 mil almas en el Nacional
Sí, está toda la logística coordinada, los chárter contratados, todo eso lleva un trabajo de muchísima gente, en la federación hay gente competente, estamos contentos que todo se dé para el pitazo inicial en Curazao. Esperamos sacarlo adelante. Esperemos se llene el estadio que las 30 mil almas alienten ante Nicaragua.

¿Contra Costa Rica en SPS?
Contra Nicaragua vamos a jugar en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Contra Costa Rica lo estamos decidiendo si en SPS o Tegucigalpa. Pronto lo vamos a dar a conocer. Es importante que el 9 de septiembre estemos todos, es un partido duro, vendremos de jugar de Haití, es una selección complicada, esperemos comenzar con buen pie.

Con legionarios incluidos, Selección Sub-17 de Honduras anuncia convocatoria para triangular en sudamérica

El calendario apretado de Liga Nacional y Selección Nacional
Sí, tenemos un calendario apretado. Recuerden que ahora está la Copa Centroamericana. Esperamos que en las próximas fecha FIFA ese apoyo se siga dando. Los jugadores estarán 72 horas antes que comience la ventana FIFA, por primera vez. La Federación de Fútbol de Honduras emitió una resolución, que ya se habló con los clubes, que 72 horas antes que comience la ventana FIFA estarán a disposición de la Selección. Tenemos un Mundial cerquita y con estadios que podrían estar llenos de hondureños.

Seguimiento a los legionarios
Se les da un seguimiento constante, no solo el profesor Reinaldo Rueda, sino el resto del cuerpo técnico. Se les está dando un seguimiento a los fichajes en Europa: Julián Martínez, Bryan Róchez, entre otros. Hay preocupación por jugadores tocados. Denil Maldonado tuvo un pequeño contratiempo en el tobillo, Kervin Arriaga se está recuperando de un hematoma.

¿De cuánto es la inversión?
Es una inversión bastante grande con el vuelo chárter, porque a Curazao viajaremos desde Palmerola, son casi tres horas de vuelo, nos ahorramos salir de Panamá, nos ahorramos hacer escala en Miami. Es un viaje que ronda los 100 mil dólares el chárter que haremos a Curazao. Esperemos que la afición llene el estadio, que la Selección vaya con toda las comodidades.

¿Vuelos chárters para Nicaragua y Costa Rica?
Para el partido contra Nicaragua, Costa Rica en la última fase de noviembre, vamos a tener que contratar dos vuelos chárter. Le confirmo que ambos viajaremos en vuelo chárter.

