Rueda tiene un dolor de cabeza para hacer la convocatoria de Honduras para septiembre: los futbolistas lesionados son duda

La Selección de Honduras, comandada por Reinaldo Rueda, está a menos de un mes para comenzar su última etapa del camino rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Bicolor se enfrenta a Haití el próximo 5 de septiembre en Curazao para debutar en la ronda final de clasificación y, posteriormente, recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés para comenzar a soñar con la cita mundialista del próximo año. Sin embargo, para Reinaldo Rueda no todo es color de rosa. A pesar de la buena participación en la Copa Oro 2025, el DT de la Selección de Honduras enfrenta problemas para la próxima convocatoria, ya que tiene a 7 futbolistas que, hasta la fecha, son duda.

Estamos hablando de futbolistas que han sido parte de cada una de las convocatorias de Rueda, y ellos son: Luis Vega, Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Anthony Choco Lozano, David Ruiz, Rigoberto Rivas y la recién salida al extranjero de Julián Martínez. A continuación, Diario DIEZ te detalla lo que está pasando con estos jugadores.

LOS 7 PROBLEMAS DE REINALDO RUEDA PARA LA FECHA FIFA

➜ Luis Vega - Falta de ritmo: El defensor hondureño actualmente se encuentra sin equipo desde que terminó el Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, torneo que lo disputó con el Motagua, llegando hasta las semifinales donde cayeron ante Real España. El zaguero zurdo se quedó sin contrato y hasta el momento no ha resuelto su situación contractual, sin embargo, se ha reincorporado a los entrenamientos del Ciclón Azul y se espera que en los próximos días se pueda solventar su situación para que agarre ritmo de cara a la próxima fecha FIFA que es en el mes de septiembre.

➜ Denil Maldonado - Lesión: “Denil Maldonado, además del cambio de club y adaptación a un nuevo entorno, tuvo una molestia en su antigua lesión de tobillo por no usar el calzado adecuado los primeros días de entrenamiento, lo que le impidió participar en los volúmenes de juegos de preparación que hubiéramos querido que él tuviera”, reveló Reinaldo Rueda a Diario DIEZ.



Y es que, el defensor catracho firmó por el Rubin Kazán de la primera división de Rusia, pero muchos se preguntaban qué había pasado con su fichaje porque no figuraba en los listados oficiales ni aparecía en las fotografías del equipo, situación que será un dolor de cabeza para el DT de la Bicolor, ya que es el capitán que pone orden en la zona defensiva del conjunto hondureño.

➜ Kervin Arriaga - Lesión: “Llegó a su nuevo club (Levante UD) con una molestia en el recto femoral, el cuádriceps de su pierna izquierda. Ha estado sometido a fisioterapia, por eso no ha hecho una pretemporada completa. Lo tienen ahí en preparación, acondicionándolo para quizás poderlo tener más adelante. Esperemos a ver si puede jugar, si tiene las condiciones, si el departamento médico de su club lo habilita para tenerlo con nosotros”, confesó Rueda a DIEZ, dejando en duda su participación en la próxima fecha FIFA.



'El misilito' Arriaga es otra de las piezas fundamentales en el esquema de Reinaldo Rueda, es de esos futbolistas llamados 'cinco pulmones' dentro de la cancha, recuperador, intenta en ataque y lo ha venido demostrando en sus pasadas participaciones, sin embargo, hasta el momento no está asegurado su llamado para los primeros dos juegos, otro dolor de cabeza para el DT colombiano.

➜ Antony Choco Lozano - Mal momento: El '9' de la Selección de Honduras no la pasa nada bien en México por sus lesiones y por las pobres actuaciones con el club lagunero. Choco ha sido muy cuestionado en sus últimas apariciones con el Santos Laguna y más por la infantil expulsión que tuvo en la Leagues Cup, para nadie es un secreto que no ha tenido los mejores meses últimamente, pero tiene la confianza de Reinaldo Rueda, quien dejó claro que Lozano cuenta con el respaldo de él: "Estoy seguro de que podrá recuperar su nivel, retomar la racha que todos esperamos y aportar de manera decisiva al equipo nacional", expresó a DIEZ el DT de la Bicolor.





➜ David Ruiz - Lesión y falta de ritmo: El jugador de 21 años se incorporó apenas hace una semana a los entrenamientos del Inter Miami después de quedar fuera de los terrenos de juego desde el 13 de marzo del presente año, dejándolo sin participación en la Copa Oro y el Mundial de Clubes con su club.



Reinaldo Rueda podrá contar con David Ruiz para las Eliminatorias Mundialistas. A la Bicolor se le vienen tres meses de infarto a partir de septiembre y que finalizan en noviembre del presente 2025, sin embargo, el problema es que Ruiz no se encuentra en ritmo y tiene menos de un mes para ganarse ese llamado a la convocatoria.

Otro de los factores que afectan actualmente al futbolista hondureño, es la reciente incorporación de Rodrigo De Paul, figura mundial que llegó al club de Florida para ser titular y Sergio Busquets, quien se ha consolidado en el mediocampo del equipo liderado por Lionel Messi, situación que deja con pocas chances al mediocampista de 21 años.

➜ Rigoberto Rivas - Lesión y falta de ritmo: El extremo hondureño no ha podido consolidarse en su actual club, Kocaelispor. De hecho, el cuadro turco le comunicó que no sería tomado en cuenta para esta temporada por parte del DT, Selçuk İnan. Sin embargo, el hondureño aún así ha decidido quedarse en el equipo.



Y es que, Rivas por los momentos se mantiene lesionado y la razón de su decisión es que ninguno de los equipos interesados puede cubrir el contrato que tiene en este momento. De hecho, el 'Bambino' posee uno de los contratos más elevados del club, el cual incluye una cláusula que incrementa su salario cada temporada. Ante esta crítica situación que vive en Turquía, el catracho tiene muy complicado ese llamado para la Eliminatoria Mundialista.

➜ Julián Martínez - Recién salida al extranjero: El joven futbolista de 21 años recién abandonó las filas del Olimpia para tomar rumbo a la Primera División de Portugal con el FC Alverca, equipo de Vinicius Júnior, figura mundial y actual futbolista del Real Madrid.



El zaguero catracho se ganó la titularidad en el esquema de Reinaldo Rueda en la reciente Copa Oro, sin embargo, ahora tiene que adaptarse lo más rápido posible a su nuevo club y no perder el ritmo que traía con los Albos, para así llegar de la mejor manera a la primera doble fecha FIFA del próximo mes. "Es bueno en la medida en que él vaya a ser titular, que vaya a tener actualidad, que vaya a tener buena continuidad de juego", expresó Rueda sobre el futbolista hondureño.

