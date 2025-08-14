Rueda tiene un dolor de cabeza para hacer la convocatoria de Honduras para septiembre: los futbolistas lesionados son duda

➜ <b>Rigoberto Rivas</b> - <b>Lesión y falta de ritmo: </b>El extremo hondureño no ha podido consolidarse en su actual club, <b>Kocaelispor</b>. De hecho, el cuadro turco le comunicó que no sería tomado en cuenta para esta temporada por parte del DT, <b>Selçuk İnan</b>. Sin embargo, el hondureño aún así ha decidido quedarse en el equipo.<br /><br />Y es que, <b>Rivas</b> por los momentos se mantiene lesionado y la razón de su decisión es que ninguno de los equipos interesados puede cubrir el contrato que tiene en este momento. De hecho, el 'Bambino' posee uno de los contratos más elevados del club, el cual incluye una cláusula que incrementa su salario cada temporada. Ante esta crítica situación que vive en Turquía, el catracho tiene muy complicado ese llamado para la Eliminatoria Mundialista.