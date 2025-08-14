Bryan Róchez a su quinto reto en el fútbol de Portugal: el hondureño firma un nuevo contrato en su carrera

<b>Bryan Róchez</b> seguirá su carrera en el fútbol de <b>Portugal </b>tras firmar un contrato con el <b>Leixões SC</b>, equipo que compite en la segunda división portuguesa. Este nuevo reto representa una oportunidad para el delantero hondureño de seguir demostrando su calidad en el balompié europeo y mantener su nivel competitivo.El legionario hondureño, de 30 años, llega a los <i>Héroes del mar</i><b> </b>después de su paso por el <b>CD Mafra</b>, club con el que lamentablemente descendió a la tercera división. Durante la pasada temporada el teleño anotó 3 goles en 16 partidos.