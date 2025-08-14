Legionarios

Bryan Róchez a su quinto reto en el fútbol de Portugal: el hondureño firma un nuevo contrato en su carrera

Bryan Róchez sigue en Portugal y ficha por Leixões SC en la segunda división.

  • Bryan Róchez a su quinto reto en el fútbol de Portugal: el hondureño firma un nuevo contrato en su carrera

    El hondureño Bryan Róchez jugará con el Leixões SC de la segunda división de Portugal.
2025-08-14

Bryan Róchez seguirá su carrera en el fútbol de Portugal tras firmar un contrato con el Leixões SC, equipo que compite en la segunda división portuguesa. Este nuevo reto representa una oportunidad para el delantero hondureño de seguir demostrando su calidad en el balompié europeo y mantener su nivel competitivo.

El legionario hondureño, de 30 años, llega a los Héroes del mar después de su paso por el CD Mafra, club con el que lamentablemente descendió a la tercera división. Durante la pasada temporada el teleño anotó 3 goles en 16 partidos.

Alberth Elis ya está en Portugal listo para firmar contrato con su nuevo club: ¿Qué está pasando con el hondureño?

Bryan Róchez cuenta con una amplia trayectoria en Portugal, siendo este su quinto club en el país. Antes de Mafra, defendió los colores de Nacional, Portimonense, y Unión Leiría, además de su más reciente paso por el Petro Luanda de Angola. Su experiencia en distintos equipos portugueses le aporta versatilidad y conocimiento del fútbol luso.

El delantero hondureño ha decidido mantenerse en la segunda división de Portugal con la intención de continuar en el radar de la Selección de Honduras. Su objetivo es seguir aspirando a ser llamado y participar en las próximas convocatorias, con la vista puesta en competir por un lugar en el Mundial de 2026.

Bryan Róchez a su quinto reto en el fútbol de Portugal: el hondureño firma un nuevo contrato en su carrera

A nivel personal, Bryan Róchez ha manifestado su deseo de quedarse en Europa, particularmente en Portugal, donde se siente cómodo y ha encontrado estabilidad profesional. La continuidad en el fútbol portugués es crucial para mantener el rendimiento que le permita estar en consideración para los procesos internacionales con Honduras.

Su reciente paso por el Mafra, aunque marcado por el descenso del equipo, fue también una etapa en la que pudo mantenerse activo y demostrar su olfato goleador en varios encuentros. Ahora en Leixões SC, buscará aportar su experiencia y goles para ayudar al club a alcanzar sus metas en la temporada presente.

Bryan Róchez será el tercer jugador hondureño en el balompié luso en esta temporada tras Julián Martínez que está con el FC Alverca y Alberth Elis que está terminando de enrolarse con el Marítimo, también de la segunda.

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Bryan Róchez
|
Honduras
|