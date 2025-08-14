Bryan Róchez a su quinto reto en el fútbol de Portugal: el hondureño firma un nuevo contrato en su carrera

Bryan Róchez seguirá su carrera en el fútbol de Portugal tras firmar un contrato con el Leixões SC, equipo que compite en la segunda división portuguesa. Este nuevo reto representa una oportunidad para el delantero hondureño de seguir demostrando su calidad en el balompié europeo y mantener su nivel competitivo. El legionario hondureño, de 30 años, llega a los Héroes del mar después de su paso por el CD Mafra, club con el que lamentablemente descendió a la tercera división. Durante la pasada temporada el teleño anotó 3 goles en 16 partidos.

Bryan Róchez cuenta con una amplia trayectoria en Portugal, siendo este su quinto club en el país. Antes de Mafra, defendió los colores de Nacional, Portimonense, y Unión Leiría, además de su más reciente paso por el Petro Luanda de Angola. Su experiencia en distintos equipos portugueses le aporta versatilidad y conocimiento del fútbol luso. El delantero hondureño ha decidido mantenerse en la segunda división de Portugal con la intención de continuar en el radar de la Selección de Honduras. Su objetivo es seguir aspirando a ser llamado y participar en las próximas convocatorias, con la vista puesta en competir por un lugar en el Mundial de 2026.