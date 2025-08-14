Legionarios

Alberth Elis ya está en Portugal listo para firmar contrato con su nuevo club: ¿Qué está pasando con el hondureño?

El atacante hondureño tendrá que pasar primero los exámenes médicos para firmar contrato con su nuevo equipo.

2025-08-14

Alberth Elis inició una nueva etapa en su carrera al viajar a Portugal para sumarse a las filas del fútbol europeo. Este paso representa un gran desafío para el jugador hondureño, quien busca una segunda oportunidad para consolidarse en un continente con una gran tradición futbolística y mayor exposición internacional.

Elis será parte del Marítimo, un club que actualmente milita en la segunda división de Portugal. Esta oportunidad le permitirá mostrar su calidad y competir en un torneo exigente, donde podrá ganar experiencia y visibilidad para seguir creciendo como profesional.

El Marítimo es un equipo con una historia destacada, originario de Funchal, en la isla de Madeira. Este lugar es especialmente conocido por ser la cuna del astro mundial Cristiano Ronaldo, lo que añade un atractivo especial al club y a la carrera de cualquiera que vista su camiseta.

Antes de decidirse por el Marítimo, Alberth Elis contó con el interés de al menos dos clubes más que buscaban hacerse con sus servicios. Sin embargo, la oferta presentada por el club portugués fue la más atractiva, tanto en términos deportivos como económicos, lo que inclinó la balanza a su favor.

En estos momentos, Elis se prepara para realizar los exámenes médicos, que se llevarán a cabo mañana. Estos chequeos son una parte fundamental del proceso antes de firmar formalmente su contrato y poder empezar a entrenar con su nuevo equipo.

Una vez superados los exámenes médicos, se espera que el hondureño firme su contrato oficialmente y pueda integrarse al plantel del Marítimo, dando inicio así a una prometedora aventura en el fútbol europeo que podría marcar un antes y un después en su carrera. Antes fue parte del Boavista.

