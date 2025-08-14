Alberth Elis ya está en Portugal listo para firmar contrato con su nuevo club: ¿Qué está pasando con el hondureño?

<b>Alberth Elis</b> inició una nueva etapa en su carrera <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/alberth-elis-viajo-portugal-para-unirse-nuevo-equipo-sorpresa-encontro-aeropuerto-GE26999186" target="_blank">al viajar a Portugal para sumarse a las filas del fútbol europeo</a></b>. Este paso representa un gran desafío para el jugador hondureño, quien busca una segunda oportunidad para consolidarse en un continente con una gran tradición futbolística y mayor exposición internacional.Elis será parte del <b>Marítimo</b>, un club que actualmente milita en la segunda división de Portugal. Esta oportunidad le permitirá mostrar su calidad y competir en un torneo exigente, donde podrá ganar experiencia y visibilidad para seguir creciendo como profesional.