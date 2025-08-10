Valerio Marinacci tiene nuevo equipo en Italia y recibe el pasaporte hondureño

¡Primicia! El defensor zurdo ítalo-hondureño, <b>Valerio Marinacci</b>, tiene nuevo equipo en el fútbol de Italia. Luego de que se mencionaba que sería fichaje bomba del <b>Génesis PN en meses recientes</b>, el jugador no se mueve de Italia. DIEZ conoció que <b>Valerio Marinacci</b> estampó su firma por un año con el Enna Calcio de la cuarta división del país de "La Bota". El catracho rechazó cuatro ofertas de diferentes clubes italianos y también se sumó la de su fichaje fallido por el equipo "perruno" de Honduras. El <b>Enna Calcio</b> se convierte en el séptimo club del ítalo-hondureño tras militar en el <b>Rieti (Italia), Orvietana (Italia), Budoni (Italia), Recanatese (Italia), Cosenza (Italia) y Lazio (Italia)</b>. En este último equipo se formó como jugador profesional.