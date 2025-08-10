Valerio Marinacci tiene nuevo equipo en Italia y recibe el pasaporte hondureño

¡Primicia! El defensor zurdo ítalo-hondureño, Valerio Marinacci, tiene nuevo equipo en el fútbol de Italia. Luego de que se mencionaba que sería fichaje bomba del Génesis PN en meses recientes, el jugador no se mueve de Italia. DIEZ conoció que Valerio Marinacci estampó su firma por un año con el Enna Calcio de la cuarta división del país de "La Bota". El catracho rechazó cuatro ofertas de diferentes clubes italianos y también se sumó la de su fichaje fallido por el equipo "perruno" de Honduras. El Enna Calcio se convierte en el séptimo club del ítalo-hondureño tras militar en el Rieti (Italia), Orvietana (Italia), Budoni (Italia), Recanatese (Italia), Cosenza (Italia) y Lazio (Italia). En este último equipo se formó como jugador profesional.

El futbolista de 22 años de edad no ha podido mantenerse desde que defendió los colores de Lazio, pero ahora tiene otros objetivos con su nuevo equipo de cara al inicio de la temporada 2025 de la cuarta división de Italia. En junio de 2025, Valerio estaba negociando su llegada al balompié catracho. Incluso, Luis Alvarado, entrenador de los cachorros, dio el aval para el fichaje de Marinacci, recordando que lo tuvo en un microciclo que realizó con la Sub 20 de Honduras que participó en el Mundial de Argentina 2023, pero no terminó estampando su firma con el equipo perruno. Ya hablando de la Selección de Honduras, el interior zurdo recibió oficialmente su pasaporte hondureño. Con este documento, el catracho puede jugar en cualquier competencia con la Bicolor Catracha.