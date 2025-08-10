Julián Martínez en EXCLUSIVA: su reto con Alverca, lo que pasó para llegar a Portugal y deja claro: "No voy de vacaciones"

<b>¿Qué te esperas de Portugal? ¿Qué te esperas encontrar por allá? </b><br /><br />Es una liga muy fuerte, una liga que yo ya estoy mentalizado que no va a ser nada fácil, pero tampoco va a ser imposible. Vamos a esforzarnos, vamos a trabajar de la mejor manera y esperemos debutar lo más antes posible.<b>¿Va a haber poco tiempo de adaptación? Porque tienes que llegar ahorita al equipo y luego la selección se viene pronto, las eliminatorias. </b><br /><br />No, claro. Creo que es un país donde me voy a adaptar rápido. He estado en ritmo. No es que vengo de vacaciones. Estuve un tiempo en la selección, estuve entrenando en el club, jugando. Entonces creo que voy de la mejor manera y esperemos debutar lo más antes posible y poder tener ritmo para venir a la selección de la mejor manera.<b>¿Y si te ponen entre adaptarte o venir a la Selección de Honduras?</b><br /><br />Obviamente. Ahí se habla con el profe. Bueno, varios términos, pero igual uno siempre está a la disposición de la selección y eso es la prioridad ahorita para mí.<b>¿Cuánto tiempo vas a estar en Portugal? </b><br /><br />De contrato, cuatro años.<b>¿Algún mensaje a la audición hondureña o a la olimpista? </b><br /><br />Que nos vamos a seguir esforzando, a seguir haciendo bien las cosas. Creo que hasta el momento he hecho bien las cosas. Me he estado esforzando y que sigan creyendo que vamos a ir a esforzarnos y que vamos a representar bien al país. Este es el crecimiento de día a día. Esperemos que nos vaya de la mejor manera y el bienestar para todos.<b>Luego de vos, ¿a quién mirás saliendo de acá? </b><br /><br />No, hay varios jóvenes, es verdad.Varios jóvenes igual que mí. En el club, está Dereck (Moncada). Varios, la verdad. Y en otros clubes también, como en Marathón. En todos los equipos hay varios jóvenes que le sigan metiendo y que se esfuercen, que la oportunidad les va a llegar.