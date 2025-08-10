Julián Martínez en EXCLUSIVA: su reto con Alverca, lo que pasó para llegar a Portugal y deja claro: "No voy de vacaciones"

En una entrevista exclusiva para Diario Deportivo DIEZ, Julián Martínez se mostró emocionado por la oportunidad que está por vivir, al salir del Club Deportivo Olimpia para firmar con el Alverca FC de la Primera División de Portugal, equipo de Vinicius Júnior. A sus 21 años, el defensor hondureño se siente listo para este nuevo desafío en Europa. "Estoy muy feliz, sé que es una linda oportunidad. He trabajado mucho para llegar hasta aquí, me he esforzado y ahora toca dar lo mejor de mí", expresó. Con la mente tranquila, Julián dejó claro que no tiene miedo al cambio. "Mi objetivo es llegar allá, adaptarme rápido y demostrar de lo que estoy hecho", comentó el exjugador del Olimpia a Diario DIEZ antes de partir hacia Portugal.

En medio de esta nueva etapa, el joven futbolista no dejó de recordar a su amigo y compañero de siempre, Demetri Gordon, quien lamentablemente falleció antes de ver realizado este sueño. "Él siempre me decía que yo iba a salir al extranjero, y ahora que estoy cumpliendo eso, es algo que me motiva aún más", afirmó. Además, dejó claro su enfoque para lo que le espera en Portugal: "Es una liga muy fuerte, pero estoy mentalizado que no va a ser nada fácil, pero tampoco imposible.", concluyó Julián Martínez, nuevo legionario que jugará en la liga lusa.



- ENTREVISTA EXCLUSIVA A JULIÁN MARTÍNEZ -

Tremenda experiencia en los 21 años, ¿cómo te sentís?



Primeramente agradecerle a Dios por esta linda oportunidad, me siento muy feliz, muy contento. Tengo que ir a hacer bien las cosas, creo que me he esforzado mucho para esto. Agradecerle, como te digo, a Dios por esta linda oportunidad y espero llegar de la mejor manera y romperla. Julián, ¿cómo fueron esas horas de la noche? ¿Dormiste? ¿Qué pensaste? Qué pasa por tu cabeza?



Seguramente la ansiedad es un elemento normal en el ser humano y especialmente en el ser humano joven, pero la verdad estaba muy tranquilo, creo que he estado trabajando todas estas semanas atrás. Creo que lo han manejado de la mejor manera, he estado tranquilo, me he entrenado de la mejor manera y creo que descansé lo suficiente, y solo pienso en querer llegar allá y romperla. ¿Qué te dijo mamá? ¿Cuáles fueron las palabras de ella? ¿Qué fue ese consejo que te dio?



Mi mamá está muy feliz, muy contenta. Ella me dijo que no perdiera la humildad, que siguiera haciendo lo que yo hago, siguiéndome esforzando, siguiendo dando lo máximo y que no le bajara, que esto está por comenzar y que cuidara la humildad que es lo más importante para ella y que le metiera. ¿Y qué te parece tu nueva camisa? El equipo con el que vas a jugar en Portugal, el Alberca FC, un proyecto que es nuevo y que va a dar sus primeros pasos en primera división de Portugal.



La camisa está muy linda, he estado viendo, he estado informándome del club, creo que el club es una buena primicia para ir a demostrar de lo que estoy hecho, de todo lo que he estado esforzándome, creo que ya tenemos que olvidar lo que hicimos acá en el país y ya tener la mentalidad europea de ir a hacer bien las cosas y seguir mejorando. Me llama la atención lo que decís, mentalidad europea.



Claro, uno tiene que ir escalando, tiene que ir mejorando cada día. Creo que es el bienestar para todos acá en la selección y como te digo, es una linda oportunidad y espero aprovecharla.

¿Cuán importante crees que fue esa titularidad que agarraste en Copa Oro? Te convertiste en un titular en la zaga de la Selección de Honduras, en un torneo que se hizo un buen papel.



Sí, fue una buena vitrina, creo que me ayudó bastante jugar de titular, día a día buscaba esta oportunidad, si ustedes ven, día a día estaba en la selección, no tenía la oportunidad que quería tener y el profesor me dio la confianza y pude aprovecharla. Para llegar a este momento, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Has sufrido, qué has trabajado o qué ha sucedido a lo largo de estos años?



Creo que ha sido sacrificio, fui a Uruguay sin nadie, creo que es un buen sacrificio que uno se da y esta es una recompensa, el trabajo, la humildad, el día a día y creo que el fútbol me está premiando.



Y en la vida, ¿crees que también es parte de todo lo bueno?



Obviamente hay cosas que a uno le van pasando cuando va joven, familiar, cosas personales que uno las ha vivido feo, como te había comentado en entrevistas anteriores, creo que he pasado por cosas difíciles y como te digo, es una premiación para mi vida y hay que aprovecharla. ¿Qué crees que te habría dicho en este momento tu amigo, Demetri Gordon?



No, él está muy feliz, muy contento, él siempre me decía que me miraba que iba a salir a extranjero, hoy día estoy cumpliendo eso, que la verdad ayer me estaba poniendo a pensar en eso y solo pienso en romperla y dedicárselo todo a él la verdad. Te llenas de emoción cuando hablas de él, te estoy viendo en tu cara.



No, claro hermano, con él vivía, con él pasaba todos los días, cada vez que me mencionan ese nombre como que me da una energía de querer hacer bien las cosas y seguir esforzándome. O sea que lo tomas como una parte para luchar, una parte de energía que te puede recargar.



Claro hermano, él siempre me decía que yo jugaba bien obviamente, que me seguía esforzando, entrenábamos día a día, pasábamos juntos, entonces creo que es algo que me motiva a seguir haciendo bien las cosas y seguir mejorando.

Él también era producto de exportación, ¿no? Era muy bueno.



Claro, todo el mundo lo vio jugar y él era bueno, pero él siempre me decía que nosotros estábamos pagando cosas, lastimosamente él, Dios lo tuvo que llevar y me dejó a mí acá y tengo que representarlo de la mejor manera. ¿Cuánto disfrutaste en ese Clásico ante Motagua, tu último partido con Olimpia, después de dos años de haber llegado?



Yo disfrutaba el día a día sabiendo que tenía una oportunidad. No solo en Europa, tenía también la MLS y yo sabía que en cualquier rato iba a dar el salto. Yo me entrenaba de la mejor manera, jugaba cada partido como que iba a ser el último y la verdad lo disfrutaba al máximo. Te vas como tetracampeón, te vas como último campeón con Olimpia, te vas ganando un Clásico también ante Motagua. Te vas bien de Olimpia, por eso la gente siempre te recuerda.



La afición está muy feliz por mi salida. Me imagino que están felices, me han llegado mensajes ahí agradeciéndome, motivándome con palabras lindas y eso me llena más de emoción, como te comentaba. Mi mente ahorita solo está para romperla y poder dar un buen papel en extranjero.



La gente solo habla de los equipos de la MLS, por ahí New York, Philadelphia, pero estaba el Toronto por ahí, hubo chances en Francia, Grecia, en Rusia. ¿Qué se siente que tu trabajo haya sido tan bien visto a nivel internacional?



Muy feliz, muy feliz. Creo que he pasado por muchas cosas, entonces creo que el fútbol me está premiando. Como jugué en la Copa de Oro, me han dado seguimiento en el torneo local y la verdad se siente muy bien porque creo que te están valorando tus trabajos, todo lo que te has esforzado y lo bueno es que todo esto lo manejaron de la mejor manera el presidente (Rafael Villeda) y con la persona que yo trabajo. Y hoy día me toca viajar y solo toca aprovecharlo.