Diario portugués revela el equipo que busca fichar a Alberth Elis antes del cierre del mercado de pases en Europa

Elis anotó su segundo tanto en el clásico ante Motagua y tras finalizar el partido, la panterita las ofertas que ha tenido de poder fichar para el fútbol de Portugal.

Luego que Diario DIEZ hiciera público la posibilidad que el delantero catracho pudiera dejar las filas del cuadro merengue y partir nuevamente al viejo continente, el propio jugador lo confirmó.

Alberth Elis podría tener las horas contadas en el fútbol hondureño, el atacante de Olimpia ha despertado el interés en el balompié de la Primera División de Portugal.

"Hemos hablado, vamos a ver qué pasa en los próximos días. De lo contrario, estoy feliz de estar en Olimpia y seguiré luchando. Han habido varios equipos que se nos han acercado, pero ahorita en lo que más pienso es en jugar".



DIARIO DE PORTUGAL LO CONFIRMA

Este miércoles, el Diario Récord ha salido al paso sobre esta noticia y ha revelado el club al que el atacante hondureño podría vincularse para la próxima temporada.

"Nacional podría estar a punto de completar su plantilla con el fichaje del extremo de 29 años Alberth Elis, quien jugó en el CD Olimpia la temporada pasada. El delantero ha estado en la mira del club en la prensa sudamericana, pero una fuente del club no ha confirmado el interés. Internacional con Honduras, con quien disputó 64 partidos y marcó 18 goles, este versátil delantero ha jugado anteriormente en Portugal, con el Boavista".



También recuerdan el paso que tuvo ya la pantera por dicha liga de fútbol: "En la temporada 2020/2021, el hondureño despertó el interés de los menos favorecidos, disputando 32 partidos, anotando ocho goles y dando siete asistencias. Estas cifras llevaron al Burdeos a ficharlo, tras lo cual se marchó cedido al Brest".

Cabe recordar que en el Nacional de Madeira participó el delantero hondureño Bryan Róchez, quien dejó su huella goleadora con dicho club.

Alberth Elis ha convertido dos goles en el presente torneo Apertura y este día podría sumar minutos en la Copa Centroamericana con el Olimpia ante el Hércules de El Salvador.

