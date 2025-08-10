Legionarios

EXCLUSIVA: Julián Martínez dice adiós al Olimpia y viajó a Portugal para firmar con el equipo de Vinicius

El defensor tendrá su primera experiencia fuera de Honduras con el recién ascendido Alverca FC, club del que Vinicius es máximo propietario.

    Julián Martínez partió desde San Pedro Sula rumbo a Portugal para firmar con el Alverca FC de Vinicius. (Foto Mauricio Ayala)

2025-08-10

Julián Martínez se marchó de Olimpia para convertirse en nuevo legionario. El defensor zurdo viajó este domingo desde el aeropuesto de San Pedro Sula con destino a Portugal para firmar con el Alverca FC, club que jugará esta campaña en la Primera División de la liga lusa.

El futbolista de 21 años cerró un acuerdo contractual de cuatro temporadas con el cuadro lusitano. Esta será su primera aventura en el exterior luego de debutar en la Liga Nacional de Honduras en 2022.

Julián Martínez se une al Alverca FC, equipo que pertenece a la estrella del Real Madrid, Vinicius Júnior. Fue a inicios de este 2025 cuando el brasileño adquirió el 70% de las acciones de la entidad por alrededor de 8 millones de euros, tras conseguir el ascenso a la máxima categoría.

El defensor ya partió rumbo a tierras portuguesas. Esta mañana estuvo acompañado por su madre Máxima Martínez, amigos y cuñada, quienes le desearon todo lo mejor y lo despidieron en el aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

Julián viajó con su representante Enrique Amador y este lunes pasará la respectiva revisión médica, firmará contrato y luego será presentado por su nuevo equipo.

Julián Martínez con su madre antes de abordar el avión que lo llevará hasta Portugal. (Foto Mauricio Ayala)

Cabe mencionar que la liga portuguesa ya se puso en marcha desde el viernes y el Alverca, dirigido por el técnico Custódio Castro en su ascenso a Primera División, debuta precisamente este domingo en campo del Moreirense.

Con el adiós de Julián Martínez, Olimpia suma su décima baja en su plantilla tras despedirse de Oliver Benítez, Juan Pablo Montes, José Mendoza, Jonathan Paz, Gabriel Araújo, Alex Guity, André Orellana, Moisés Rodríguez y Carlos Pineda.

Martínez se estrenó bajo el mando del director técnico Pedro Troglio, con quien desde el primer juego se ganó la confianza en el 11 titular merengue. Fue uno de los héroes del león en el torneo Apertura ante Real España luego de anotarle dos goles en el partido de ida y vuelta de la gran final.

Julián se formó en el fútbol de Uruguay y posteriormente fichó con el “Rey de Copas", equipo con el que ganó cuatro títulos ligueros y una Liga de Concacaf. Además, tiene un Mundial Sub-20 en sus espaldas, tras conformar la convocatoria de la Selección de Honduras que disputó la Copa del Mundo, Argentina 2023.

Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.
