EXCLUSIVA: Julián Martínez dice adiós al Olimpia y viajó a Portugal para firmar con el equipo de Vinicius

Julián Martínez se marchó de Olimpia para convertirse en nuevo legionario. El defensor zurdo viajó este domingo desde el aeropuesto de San Pedro Sula con destino a Portugal para firmar con el Alverca FC, club que jugará esta campaña en la Primera División de la liga lusa.

El futbolista de 21 años cerró un acuerdo contractual de cuatro temporadas con el cuadro lusitano. Esta será su primera aventura en el exterior luego de debutar en la Liga Nacional de Honduras en 2022.

Julián Martínez se une al Alverca FC, equipo que pertenece a la estrella del Real Madrid, Vinicius Júnior. Fue a inicios de este 2025 cuando el brasileño adquirió el 70% de las acciones de la entidad por alrededor de 8 millones de euros, tras conseguir el ascenso a la máxima categoría.

El defensor ya partió rumbo a tierras portuguesas. Esta mañana estuvo acompañado por su madre Máxima Martínez, amigos y cuñada, quienes le desearon todo lo mejor y lo despidieron en el aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.

Julián viajó con su representante Enrique Amador y este lunes pasará la respectiva revisión médica, firmará contrato y luego será presentado por su nuevo equipo.