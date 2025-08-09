Presidente de Marathón confirma si hay o no interés en Rubilio Castillo: "Hasta el 27 de agosto..."

El delantero hondureño Román Rubilio Castillo está muy cerca de regresar al fútbol catracho. El goleador histórico del Motagua terminó su calvario en el balompié colombiano donde vivió momentos de difíciles al ser borrado de la lista del entrenador venezolano Rafael Dudamel.

A la problemática derivada de su salida en Colombia, se suma un conflicto legal: el club cafetero le adeuda dinero y, de acuerdo a informaciones desde el país sudamericano, si no saldan la deuda en los próximos días, procederá con una demanda formal, lo cual podría convertirse en un escándalo internacional de no resolverse de manera amistosa.

Tras su retorno al país, al futbolista se le relacionó con la entidad verdolaga, equipo que desde un tiempo atrás lo quiere entre sus fichajes. Las posibilidades están, pero este sábado, previo al partido entre Marathón vs Génesis PN, Orinson Amaya reveló a DIEZ que no hay ningún interés por su fichaje.