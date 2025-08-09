Presidente de Marathón confirma si hay o no interés en Rubilio Castillo: "Hasta el 27 de agosto..."

¿Van a fichar a Rubilio Castillo? "Que yo sepa no ha salido ninguna publicación de parte de Marathón. Se ha mencionado que Marathón está interesado, la verdad es que nosotros no estamos interesados, no sé la situación de él, estamos enfocados en los jugadores que tenemos. El tema de Rubilio Castillo es un tema cerrado desde el torneo anterior. Por ahí está hasta el 27 de agosto que se cierran las inscripciones. Y si por ahí pasa algo es bienvenido, pero no hemos hecho ningún tipo de acercamiento". Satisfecho con el rendimiento de los argentinos: "Estamos satisfechos a pesar que tienen poco tiempo de estar en nuestro país, se han adaptado bien al grupo, se mira la calidad que tienen, esperemos que nos puedan aportar lo mejor de ellos en gran parte del torneo".Marathón reforzó su plantilla con tres jugadores en su centenario. El equipo de Lavallén confirmó las llegadas de Brian Farioli (volante), Nicolás Messiniti (delantero) y André Orellana (defensa). Sin embargo, quedan dos semanas para que cierre el mercado de fichajes.