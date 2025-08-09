Liga Nacional

Presidente de Marathón confirma si hay o no interés en Rubilio Castillo: "Hasta el 27 de agosto..."

El presidente respondió que no hay interés en fichar a Rubilio Castillo, pero mencionó que cualquier cosa puede pasar en los próximos días. ¿Qué dijo de los argentinos?

2025-08-09

El delantero hondureño Román Rubilio Castillo está muy cerca de regresar al fútbol catracho. El goleador histórico del Motagua terminó su calvario en el balompié colombiano donde vivió momentos de difíciles al ser borrado de la lista del entrenador venezolano Rafael Dudamel.

A la problemática derivada de su salida en Colombia, se suma un conflicto legal: el club cafetero le adeuda dinero y, de acuerdo a informaciones desde el país sudamericano, si no saldan la deuda en los próximos días, procederá con una demanda formal, lo cual podría convertirse en un escándalo internacional de no resolverse de manera amistosa.

Tras su retorno al país, al futbolista se le relacionó con la entidad verdolaga, equipo que desde un tiempo atrás lo quiere entre sus fichajes. Las posibilidades están, pero este sábado, previo al partido entre Marathón vs Génesis PN, Orinson Amaya reveló a DIEZ que no hay ningún interés por su fichaje.

DECLARACIONES

¿Van a fichar a Rubilio Castillo? "Que yo sepa no ha salido ninguna publicación de parte de Marathón. Se ha mencionado que Marathón está interesado, la verdad es que nosotros no estamos interesados, no sé la situación de él, estamos enfocados en los jugadores que tenemos. El tema de Rubilio Castillo es un tema cerrado desde el torneo anterior. Por ahí está hasta el 27 de agosto que se cierran las inscripciones. Y si por ahí pasa algo es bienvenido, pero no hemos hecho ningún tipo de acercamiento".

Satisfecho con el rendimiento de los argentinos: "Estamos satisfechos a pesar que tienen poco tiempo de estar en nuestro país, se han adaptado bien al grupo, se mira la calidad que tienen, esperemos que nos puedan aportar lo mejor de ellos en gran parte del torneo".

Marathón reforzó su plantilla con tres jugadores en su centenario. El equipo de Lavallén confirmó las llegadas de Brian Farioli (volante), Nicolás Messiniti (delantero) y André Orellana (defensa). Sin embargo, quedan dos semanas para que cierre el mercado de fichajes.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
