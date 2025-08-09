¡Regresa el fútbol femenino! Este fin de semana comienza la Liga Mayor Sampedrana

El torneo tendrá la presencia de 8 clubes: Parrillas One, Marathón La Prensa, CD Under, CD Santos, Jaguares Unitec, Social Sol, Universidad y CD Unión, quienes se disputarán el cetro.

Luego de la disputa de la primera edición de la Liga Nacional Femenina de Honduras , campeonato piloto rumbo al profesionalismo, ahora se pondrá en marcha la Liga Mayor Sampedrana.

La Liga Mayor Sampedrana tendrá su primera jornada este domingo 10 de agosto, los encuentros se desarrollarán en el estadio Sergio Amaya, comenzando desde las 9 de la mañana.

El primer encuentro lo disputarán Marathón La Prensa contra su similar de Parrillas One. Mientras que a las 11:00 am, CD Under se medirá contra CD Santos.

La actividad dominical continuará con el duelo entre Jaguares Unitec y Social Sol, comenzando a la 1 de la tarde. Dos horas después, cierra la primera fecha Universidad vs CD Unión.

"Volvemos, la espera terminó. Este domingo 10, tienes una cita para compartir el mejor fútbol femenino de Honduras, cuatro de nuestros equipos estuvieron en la etapa final de la Liga Nacional y uno fue campeón, así que la loza está alta, pero no imposible de alcanzar", fue el mensaje en las redes sociales de la Liga Mayor Sampedrana.

Marathón La Prensa y CD Under fueron semifinalistas de la pasada Liga Nacional Femenina de Honduras, siendo CD Under quien se alzó con la corona derrotando a Motagua en la gran final.