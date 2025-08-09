¿Motagua presentó oferta a Rubilio Castillo? Emilio Izaguirre también aclaró el caso de Luis Vega

Hoy, desde las 7:30 de la noche, el Ciclón Azul tiene una nueva visita contra los Potros del Olancho FC . El encuentro será en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí.

Motagua posee dos caras hasta los momentos en el inicio del segundo semestre del 2025, tiene dos victorias y está encaminado a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, pero en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras no sabe ganar, tiene dos derrotas.

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, tocó muchos temas que invaden al campamento azul, el primero de todos es el tema de Luis Vega. El zaguero no ha renovado y tiene hasta el 22 de agosto, fecha en que se vence el periodo de contrataciones en Honduras. Su mente está en el extranjero.

"El equipo tiene dos plazas todavía, solo tiene 28 jugadores inscritos, estamos con el tema de las platicas de Luis Vega, pero ha sido claro que está esperando una oferta del extranjero, hemos sido muy respetuosos en lo que dice", mencionó el exjugador de Motagua.

Uno de los nombres que aparecen es Rubilio Castillo, el delantero volvió a Honduras luego de su paso frustrado por Colombia donde militó en el Deportivo Pereira.

"Desde el inicio del torneo yo le escribí, cuál eran sus planes y me dijo que tenía contrato, hace dos semanas le volví a consultar y me dijo que quedaría libre, volví a hablar con él y se le hizo una oferta de parte de la junta directiva y estamos a la espera que nos conteste, se le ofreció un año de contrato, ese es el tema con Rubilio, esperamos sea para el bien de Motagua y competir al alto nivel", afirmó Emilio.

Está claro y Motagua sabe que Rubilio Castillo arrastra una sanción de 4 partidos que debe cumplir en la Liga Nacional de Honduras, por tal razón esperan que el fichaje se logre lo más pronto posible.

"Nosotros estamos en pláticas con él y esperamos que sea él que nos responda, nos haga una contrapropuesta, nosotros lo hablemos, porque tenemos el problemita que se nos informó que debía una sanción de cuatro partidos, estamos a la espera. Nos confirmó la Federación y la abogada a cargo de la suspensiones que debe cumplir los cuatro partidos en Honduras, él tiene conocimiento de eso y estamos a la espera de ver si se le puede reducir, el campeonato avanza rápido y no queremos que acepte la oferta para resolver lo de él".

Desde Marathón lo pretenden al goleador Rubilio Castillo, así lo dio a conocer el propio entrenador Pablo Lavallén en una conferencia de prensa durante la semana. "No te puedo hablar de otro equipo, yo te hablo de Motagua y esperemos que sea lo mejor para Motagua".

Emilio Izaguirre es contundente, espera que Motagua concrete el regreso de Rubilio Castillo para lo que resta del campeonato nacional e internacional, donde ambos buscan la corona.

"Estamos para trabajar por Motagua, hacer lo mejor para el equipo, el equipo tiene un presupuesto, no nos podemos pasar, lo más importante es y siempre será Motagua, nosotros respetamos a cada jugador y tratamos que el jugador se sienta cómodo y lo más importante es Motagua, esperamos que venga a sudar la camiseta, a competir y darlo todo por el equipo, es una leyenda del equipo, su nombre quedará por siempre en Motagua", sostuvo a TVC.