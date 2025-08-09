¿Motagua presentó oferta a Rubilio Castillo? Emilio Izaguirre también aclaró el caso de Luis Vega

Motagua posee dos caras hasta los momentos en el inicio del segundo semestre del 2025, tiene dos victorias y está encaminado a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, pero en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras no sabe ganar, tiene dos derrotas.Hoy, desde las 7:30 de la noche, el Ciclón Azul tiene una nueva visita contra los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-motagua-jornada-4-apertura-partidos-arbitros-hora-canal-donde-ver-en-vivo-todos-los-partidos-de-la-liga-nacional-PI26957668" target="_blank">Potros del Olancho FC</a></b>. El encuentro será en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí.