¡Sorpresa en Olimpia! Julián Martínez, ausente en el entrenamiento del campeón, y preocupa a Eduardo Espinel

Julián Martínez no se entrenó este jueves con el plantel de Olimpia, lo que ha generado diversas especulaciones sobre su situación en el club. La ausencia del jugador en la práctica habitual llamó la atención de los medios que cubrieron la noticia. Desde hace días el futbolista ha sido protagonista en todos los portales deportivos, pues se habla de una posible salida al extranjero. Su destacado rendimiento en el equipo le ha puesto en el radar de varios clubes internacionales, despertando interés y expectativa sobre su futuro profesional.

Uno de los destinos más mencionados es el del Nacional, equipo que milita en la Primeira Liga de Portugal. Se dice que la entidad lusitana estaría interesada en incorporar al mediocampista para fortalecer su plantilla, lo que explicaría las conversaciones y el seguimiento que recibe Martínez. Julián Martínez viajó a El Salvador con la delegación olimpista para cumplir con el compromiso contra Hércules por la Copa Centroamericana, donde no jugó, ayer regresó con la plantilla y hoy ya no se presentó al entreno. La eventual salida del jugador preocupa a Eduardo Espinel ya que el tornro está iniciado y no tienen quien cubra esa plaza que dejaría. Mientras tanto, el equipo de Olimpia no se detiene y continúa con sus entrenamientos enfocados en el próximo compromiso. La atención está puesta en el partido que disputarán este domingo contra Juticalpa, un encuentro de Liga Nacional que obliga al equipo a mantenerse concentrado y al máximo nivel.