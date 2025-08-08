¡Sorpresa en Olimpia! Julián Martínez, ausente en el entrenamiento del campeón, y preocupa a Eduardo Espinel

<b>Julián Martínez </b>no se entrenó este jueves con el plantel de <b>Olimpia</b>, lo que ha generado diversas especulaciones sobre su situación en el club. La ausencia del jugador en la práctica habitual llamó la atención de los medios que cubrieron la noticia.Desde hace días el futbolista ha sido protagonista en todos los portales deportivos, pues se habla de una posible salida al extranjero. Su destacado rendimiento en el equipo le ha puesto en el radar de varios clubes internacionales, despertando interés y expectativa sobre su futuro profesional.